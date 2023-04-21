《模范计程车2》金道奇是几号司机？李帝勋:「我觉得是17号！这样2～16号就可以找人来特别出演」

最近终映《模范计程车2》（港译：模范的士2）中，饰演金道基一角的李帝勋在第二季饰演过王道奇、巫师、囚徒、农夫、情圣、夜店保全等每个故事都有不同的副角色，展现精湛的演技。再加上华丽的动作戏和感情演技，使得电视剧更加丰富。

在《模范计程车2》最后一集中，金素妍作为「1号司机」特别出演，李帝勋表示感到非常高兴，这会让人感觉《模范计程车》的世界观正在扩张。



金道奇是几号司机呢？李帝勋说：「我觉得大概是17号，可能会有2号到16号的前辈们，他们以后就有可能特别出演，可能会出来合作或是背叛后离开， 这样一来《模范出租车》的世界观就会无穷无尽地展开。」哇...这样是不是可以拍很多季，也可以期待很多人来客串 XD



而《模范计程车2》任务结束1年后，新闻播出女军人「黄睿莉」因遭到性侵和威胁等二次伤害而做出极端的选择，随后金道奇就来到这个军营，似乎是接到相关委托，并这样结束剧情，暗示了会有第三季。SBS方面也正式官宣：「「第三季已经确定推进，即将开始与演员、编剧等相关人士进行讨论。」另外，今晚还会播出特辑，大家可以期待一下啦！



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