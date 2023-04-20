全部剪辑NO！新剧《猎犬》还是有金赛纶的镜头，因为是主演之一将以最少戏份出现

18日，Netflix 方面18日表示：「金赛纶出演《猎犬》的部分，并不是全部剪辑。对於作品公开前的戏份，很难详细说明，敬请谅解。」
《猎犬》改编自同名漫画，讲述爲追逐金钱而踏入高利贷世界的三名年轻人金建宇（禹棹焕 饰）、洪宇镇（李尚二 饰）、车贤珠（金赛纶 饰）卷入巨大势力后展开的故事。此外还有「演技派」朴星雄、许峻豪出演，当时这华丽选角一公开，让许多剧迷都很期待！
去年5月金赛纶酒驾事故发生后，制作组表示：「经过讨论，金赛纶不参与之后的拍摄，她的戏份大部份已经结束，目前正在和制作组讨论关於之前拍摄部分的剪辑问题。」据悉，金赛纶担任主演之一，不仅不容易编辑，如果要重新拍摄的话，时间、费用等损失也很大。
金赛纶去年5月18日上午8点左右在首尔清潭洞附近酒后驾驶，撞上了变压器等。新沙洞和狎鸥亭洞一带停电约4小时30分钟，因此无法使用信用卡结帐等，周边商圈一带受到了损失。她还拒绝现场酒测，要求抽血检验，结果血液酒精浓度达到足以吊销驾照的0.2%。而金赛纶立即中断演艺事业，原本要拍摄的戏剧也全部下车。
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