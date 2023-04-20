Netflix《末日骑士》金宇彬力抗最大反派宋承宪

末日快递员全员出动！全球引颈期盼的Netflix动作影集《末日骑士》今（20）正式释出主视觉海报。

海报中以末日世界中运送氧气和日常必需品的快递员为主角，快递员的角色肩负了人类生存的重要使命。而主角金宇彬饰演的传奇快递员「5-8」，未戴上口罩，以一套末日快递员的黑色套装，带领其他末日快递员一同对抗千明集团。Netflix独家《末日骑士》共六集将於5月12日在全球190个国家震撼上线。

动作科幻巨作《末日骑士》改编自广受好评的网路漫画，由一群外号「末日骑士」的快递员如何不顾生命危险，在污染严重且严格划分社会阶级的反乌托邦世界运送必需品。久违的金宇彬饰演传奇快递员与末日骑士「5-8」，受到全球粉丝引颈期盼。



金宇彬曾饰演《我们的蓝调时光》、《任意依恋》与《继承者们》，本次重新诠释最强快递员「5-8」，更表示：「拍这部戏真的很开心，希望观众能看见我们所有人的努力，在看戏时和我一样享受每一刻。」同时，金宇彬也为《末日骑士》下了最佳注解：「他们不是普通的快递员，他们在白天运送包裹与生活必需品给所有人。但在晚上，他们立志於打破社会阶级，以协助难民创造一个和谐共存的环境。」曾执导《偷天对决》、《监谍任务》和《寂静的世界》的导演曹义锡特别强调这个群体的独特性，并补充：「在所有的快递员当中，只有够格且优异於常人的快递员，才能加入这个组织。这也让『末日骑士』成为能够匹配他们的最完美称号。」



由金宇彬、宋承宪、姜有晳和李絮（同时加入Netflix电影格杀福顺）组成的坚强演员阵容，也带给剧组巨大的信心与期待，而全球粉丝无不期盼剧集上线。每位演员都被以快递员作为救世主的设定深深吸引，且充满科幻色彩的剧本，令每位演员感到无比兴奋。金宇彬（饰演快递员5-8）也兴奋表示：「能够与曾经合作过《偷天对决》的导演曹义锡再次合作，其实让我非常激动。而在《末日骑士》里面的情景呈现的是一个未来概念，甚至有可能真的发生剧中的场景，这让《末日骑士》更加引人注目。」最大反派宋承宪（饰演千明集团继承人柳锡）分享：「虽然我不是末日快递员，但充满沙漠、未来感以及拥有不平的社会价值，这样的世界观加上对於导演的坚定信任让我无法抗拒《末日骑士》这部作品。」



最强新人姜有晳，饰演难民「四月」也分享：「《末日骑士》的剧本非常棒！是那种带有科幻色彩的惊人规模。同时间我饰演的角色『四月』有著一股独特的毅力与魅力，希望全球粉丝能喜爱《末日骑士》。」而近期拥有诸多作品的李絮，在《末日骑士》中扮演军方的角色，也表示：「快递员，曾经在我们的生活中是一个平凡的角色，而现在却掌握著人类生存的关键。这样的设定深深吸引著我，也让我觉得能加入《末日骑士》的团队当中感到意义重大。」



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