《BOYS PLANET》「ZEROBASEONE」9人成团！排名大震荡章昊创外籍奇迹，有人遗憾掉出出道位

《BOYS PLANET》韩国时间昨晚到今晨播出了最终舞台与最终排名，出道的9人团名订为「ZEROBASEONE」，简称「ZB1」，以下剧透出道的9人为何，还有遗憾没挤进出道位的练习生排名。（以下排名：排名／姓名／组别／上升）

TOP9出道→ZEROBASEONE

1.章昊 G (+1)



2.成韩彬K (-1)



成韩彬一直以来排名都在第1，仅前几日决赛前速报显示掉到第3名，没想到在决赛日这天还是掉了名次来到第2。而章昊在此前当了两次第1名候选人，最终打败了成韩彬夺下宝座。这个结果可谓决赛奇迹之一，不是因为不能信服，而是因为韩国选秀节目过去从未有纯外籍练习生（章昊为中国籍）能以第1名出道的例子。



3.SEOK MATTHEW G (+6)

韩裔加拿大籍的SEOK MATTHEW曾有态度与直拍观看次数造假争议（节目已否认造假，经纪公司也提出恶评警告），上次排名跌到了第9名岌岌可危，最终升回前段班以第三名顺利出道。



4. RICKY G (+4)

RICKY的排名变化也令人讶异，起初都在出道位外十几名，但近几集讨论声量变多、支持他的声音越来越大，即便有不少人认为RICKY不被节目组喜爱最终不可能出道，但粉丝仍旧强力支持，最后不仅出道还一举从第8名升至第4名，更和章昊共创韩国选秀节目出了两名中国籍成员的首例。



5.朴干旭 K (+7)

朴干旭原本排名都在9到12名徘徊，最终上升七个名次以第5名出道，创造亮眼成绩。



6.金泰来 K (-2)



7.金奎彬 K (-)



8.金地雄K (-5)



9.韩维辰 K (-4)



若说RICKY和朴干旭的排名是「惊喜」，金地雄与韩维辰就是「惊吓」了，原因是两人一直以来都没有掉过五名之后，决赛却一同掉到出道位末两位。韩维辰被宣布第9名的那刻释放压力痛哭，坐上了出道座位仍忍不住抱头梳理情绪。



另外，这是金地雄自2017年所属团体INX解散之后，重新以爱豆身分再出发，也是9名成员中唯一二次出道的。而韩维辰确定出道亦代表了乐华娱乐共有四名练习生出线，除了他还有章昊、RICKY与金奎彬，这也是选秀节目难得一见的场面。



将出道的ZEROBASEONE已开通官方IG与YouTube，宣布了Logo并发布一支宣传片，相信粉丝很快就能看到九人成团发光发热的模样。

TOP10～TOP18

10.JAY G (+3)

11.朴瀚彬 K (-)

12.KEITA G (-6)

13.李会泽 K (-3)

14.琴俊弦 K (+2)

15.李政县 K (+2)

16.刘升彦 K (-2)

17.NA KAMDEN G (+1)

18.尹钟佑 K (-3)



从团体PENTAGON踏出来只身挑战《BOYS PLANET》，「Hui」李会泽遗憾未能再出道，他与JAY、刘升彦都被视为是强力Vocal担当，未能出道引发不少粉丝遗憾。其中JAY的排名一直没有回升，总算在决赛上升却差临门一脚。



Ciipher出身的KEITA，排名亦是网友普遍感到讶异的。KEITA自第一次生存发表会就从未跌出出道位，岂知在最后一刻直直落到第12名，和李会泽同样想拚再出道却失败。



由於10到18名练习生实力不输前9，已有粉丝敲碗他们也能组团出道，如《PRODUCE 101 第二季》曾出产的「JBJ」。

▼最后附上决赛舞台



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