《驱魔面馆2》2023下半年重磅开播！原班人马重聚+《黑暗荣耀》「蓑罗」、《非常律师禹英禑》「郑律师」变鬼

韩国本土英雄片《驱魔面馆》第二季终於要来了！

电视台tvN透露：「深受观众们喜欢的《驱魔面馆2》要回归了，『主演5人帮』赵炳圭、刘俊相、金世正、廉惠兰、安奭奂原班人马重聚，电视剧将在2023年下半年作为土日剧播出。」

《驱魔面馆》第一部於2020年在OCN电视台播出，该剧改编自同名网慢，讲述了猎鬼人伪装成面馆工作人员在人间除魔的故事。 因题材新颖，全员演技在线，故事情节跌宕起伏，又融入了人间真情等温馨元素，播出当时备受观众好评。 电视剧中的英雄人物区别於以往的英雄，更像是我们身边就存在的普通人，如同老邻居一般，更让人容易接近、亲近。 该剧首播收视率仅为 2.7%，随著故事的深入，收入率也节节攀升，大结局平均收视率冲上了11%，刷新了OCN电视剧史的纪录。



2023年下半年即将播出的《驱魔面馆2》中「厨房帮」将继续升级打怪，不仅有了新的超能力，还有新成员加入，而恶鬼们也全面升级，变得更加险恶，众人的驱魔之路更加艰险。



此外，电视剧已经官宣陈善圭、姜其永、金赫拉、刘仁秀等演技派倾力加盟，为故事增添色彩。 陈善圭扮演苏炆的恩人、无法忍受不正义之事的热血消防员「洙奭」。 姜其永和金赫拉分别饰演想要凭藉恶之力成为最猛暴食者的「必光」以及纯真鬼「盖丽」。 刘仁秀则是面店新职员「赤峰」。



让我们一起期待《驱魔面馆》的惊悚驱魔之路吧！

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