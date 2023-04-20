【韩网热帖】韩网友纷纷向ASTRO文彬告别

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＊＊原贴标题：[独家]偶像团ASTRO成员文彬被发现陈尸家中

经纪人昨晚在文彬住处发现他停止呼吸，随后报警。 警方表示现场没有犯罪痕迹、推测非他杀，考虑进行尸检以调查死因。

韩国网友评论：

1. 不可能...

2. 是误报吧？ 前几天刚看到文彬和同公司晚辈的跳舞challenge啊...？

3. 骗人，太突然了...

4. 我因为彬感到幸福，没想到彬却很辛苦... 放下所有辛苦、去只有幸福的地方吧，我会一直记得彬给的爱

5. 什么...？ 不久前的YT节目里看起来还很好，怎么回事ᅲᅲᅲᅲ

6. 看到他前几天上的综艺，还觉得他笑起来的模样真好... 希望他在那边安息

7. 在我眼中一直是身体和心灵都很健康的形象，怎会发生这种事

8. 他看起来很开朗和健康，看来表面的并不是全部... 好心痛ᅲᅲ

9. 虽然不是粉丝，但每次看到他都会感觉到明亮的能量、心情变好...

10. 从文彬9岁就留意他，每次都感慨真的有好好长大，万万没想到

11. 他PO的照片全都是非常开朗的笑容，更令人心痛

12. 一直很熟悉你的笑容，想到你会在背后独自悲伤，真的太心痛了。 你一直默默努力，不知道你感到辛苦。 难以相信...

13. 粉丝见面会上真心温暖地对待我所以印象最深，一直都在为他应援。 彬啊，为什么ᅲᅲᅲᅲᅲ

14. 你无论何时都保持开朗的笑容，所以没能知道内心的感受吧... 希望你只带走美好的回忆，不再有痛苦。 谢谢你...

15. 好气啊，该死的人能装满一卡车，该被保护的、善良的人却总是离开，好无语...

16. 我不太了解偶像，但在综艺里看过他几次、很有好感，心情沉重ᅲᅲ..

17. 98年出生太年轻了啊，在《文明特急》吃生菜的青年怎会这么早离开

18. 他总是开朗地笑著、很有才华也很会搞笑，不论做什么都很努力，非粉也很有好感，难以相信...

19. 笑容非常美好的人... 好好休息吧

20. 请记住你曾给很多人带去动力和幸福。 愿故人安息。

出处：https://theqoo.net/square/2779250646

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