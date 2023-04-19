《九尾狐传1938》一分钟综合预告公开！李砚目睹当年「黑历史」顿感丢人，大战前夕狐狸尾巴又露出来啦！

tvN新剧《九尾狐传1938》今日公开时长1分钟的综合预告，李砚穿越回过去的原因终於揭晓，不仅和前任山神金素妍碰面，还见到了当年那个哭哭啼啼的自己XD

《九尾狐传1938》中，九尾狐李砚（李栋旭 饰）迫降到混沌时代——同僚与猎物、孽缘与姻缘混杂一团的1938年，为回到现代而努力挣扎。 前作巧妙融合韩国本土传说中的神明妖怪、打造出独特的世界观，时隔3年的回归加入更精彩打戏、更弘大场景，还有从传说中取材的丰富多彩角色。 编导班底维持第一季的姜信孝与韩佑丽，由李栋旭、金素妍、金泛、刘庆秀、黄熙、金容智等担任主演。



今日公开的预告里，李砚为完成「寅时之前找回守护石」的任务而来到1938年，但对这一安排困惑不解：「我是李砚，这时代的英雄。 但为何偏偏是这个时代？」

李砚在火车上遇到金素妍饰演的「柳红酒」，她曾是西边山神、有「绝代佳人」之称，现在是京城最高级料理餐厅「妙缘阁」的老板娘。 面对醉客找茬，她微笑著单手把对方提了起来：「我是漂亮又擅长打架的人哦。」



李砚还见到了当年的自己，对方正很没出息地抱怨著：「妈，为什么不能转世投胎啊？」 目睹自己的黑历史，现代李砚感到十分丢人XD



虽然李朗在现代已经和哥哥解开误会，但1938年的他正处在叛逆期，整个人杀气腾腾; 曾经和李砚是好友的北边山神「千无影」（刘庆秀 饰）也不知为何与他为敌，似乎每个人都想置李砚於死地。 此外还有外国妖怪蠢蠢欲动，打算将朝鲜的妖怪一网打尽、连根铲除。 原本结束的孽缘和姻缘再次开始，李砚的九条尾巴再次发出火焰般的亮光，让人对即将发生的故事倍感好奇！



《九尾狐传1938》将接档《潘朵拉：伪造的乐园》5月6日开播。





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