李帝勋《刘QUIZ》今晚公开！自曝超纯情初恋故事：「和她一起竞选班长，输了之后乖巧一整年」

李帝勋主演的《模范计程车》（港译：模范的士）刚刚播完第二季，精彩打戏和微甜CP互动让人念念不忘，今晚终於能看到他做客的这期《刘QUIZ ON THE BLOK》啦！

节目中没等刘在锡提问，李帝勋就自动爆料了高中时期的初恋（？ ）故事：「那位朋友成绩很好，一直是班长。本来交往得很好，高三时分手却突然变成同班，还一起参加了班长选举。」



李帝勋觉得如果落选会很丢人，所以非常热情地喊出各种口号，但立即败下阵来。 结果就是本来很积极表现、经常举手发言的李帝勋，高三整年都变得畏首畏尾：「每次我想做什么的时候，那位班长就尝尝针对我，所以高三那年我都很安静乖巧。」 刘在锡听得津津有味，表示「前女友变成班长」是从未想到的新鲜设定XD



节目里还聊到李帝勋很爱跳舞，读大学时曾加入舞蹈社团，当义警时表演过Michael Jackson的《Billie Jean》独舞，粉丝见面会也跳过EXO的《Love Shot》。究竟过了10年后还能否重现月球漫步帅气舞姿呢？ 就等今晚这期《刘QUIZ》揭晓啦！



▽来回顾李帝勋当年的《Billie Jean》《Dangerous》超帅舞姿：



▽除了《Love Shot》，李帝勋还挑战过女歌手宣美的《Gashina》哦！还有洗脑全球家长的那首儿歌《鲨鱼宝宝》，好期待导演给他在《模范计程车》第三季跳舞的机会啊XD



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