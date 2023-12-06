【韩网热帖】听说这网漫要真人化了，但根本想不出哪位女演员能演女主

近几年的韩剧很爱翻拍网路漫画和网路小说，据说这部超人气网漫也决定拍电视剧了。

日前论坛「theqoo」上广大网友都在探讨一部名为《蛊惑》的网漫，听说要翻拍成电视剧，但至今为止都没人能想出到底是哪位女演员可以诠释漫画主人公形象。

《蛊惑》以1935年日本殖民时期的京城府为背景，付不起房租的贫穷画家尹某在某一日接到一个特别的人物像委托，对方要求他画出传闻中的宋廷花女士，故事就从个尹某拜访宋女士下榻的南门酒店开始。 随著画作的开始，关於宋女士的身份与各种悬疑事件一一被揭开，画家尹某也深深被宋女士给迷惑住了......



原作漫画中的宋廷花是朝鲜人和洋人生下的混血儿，肌肤雪白，五官大气，比起淡雅的东洋美人，多了些西方美人的深邃感。 光是这种形象似乎就很难找到与之贴切的女演员。



1. 啊，不知道原作中年龄如何，第一个想到的是裴斗娜

2. 韩韶禧可以的吧

3. 我想到了朴诗妍

4. 人物设定从20代-7、80代，像吸血鬼一样的不老

5. 没看到漫画，光看图片的话卢允瑞蛮合适的

6. 这不就是魅惑大女主的感觉，裴斗娜韩韶禧金敏喜都可以

7. 千玗嬉非常适合

8. 光看照片觉得年轻时代可以找韩韶禧来演，老年时代是金憓秀

9. 这脸不久是秀智嘛

10. 很有KARINA的感觉啊

11. 这颜值必须得是李圣经来演

12. 比起颜值更重要的应该是演技吧，金泰梨？？

13. 金敏贞！！！！！！！！

14. 金玉彬也超级适合啊

15. 我为什么会想到朴恩斌啊

16. 第一时间想到的是林珍娜

17. 我看过漫画，真的非常好奇谁能演，必须是魅惑型的女人，一张脸上要善恶共存的感觉

18. 没有比廉晶雅20代的时候更适合的了

原文：https://theqoo.net/square/3026680992

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