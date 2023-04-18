BTS SUGA：2016年防弹成员可以说是活在人间地狱，数不清的攻击！韩网友：「复仇成功了」

BTS 防弹少年团 SUGA 即将发行首张 SOLO 专辑《D-DAY》，纪录片《SUGA: Road To D-DAY》也将在专辑发行日21日於 Disney+ 上线。

近日公开的预告中，被问到通过第一张 Mixtape 想要表达的讯息是？SUGA 说：「《Agust D》绝对是愤怒，2016年要问我们防弹成员们是怎么形容那段时间的...人间地狱。」他继续说：「因为我们收到很多来自四面八方的攻击，甚至我们都不知道为什么，为什么会这么讨厌我们？我当时充满了愤怒。」



SUGA 也表示现在回想起来，当时心理可能还非常不成熟，还想了一定要可以成功复仇。



这段话在韩网引发热烈讨论，网友：「复仇成功」、「我从那时候到现在都是防弹粉丝，我也想不透为什么会发生这种事」、「虽然说粉丝斗争很常见，但是成员们说这样的话，说明已经很严重...真是实现了最大的复仇」、「15.16年作爲古代都经历过的粉丝真的...谢谢防弹们坚持下去」、「那时候..我都不想记得，每天每天都是噩梦，身爲粉丝的我也一直很痛苦」、「不是粉丝的我也记得真的很严重，因爲很成功，所以很开心」等等。

《D-DAY》是继先前发布的《Agust D》与《D-2》后，为Agust D三部曲画下句号的专辑，除了歌曲制作外， SUGA 也亲自参与企划、概念、构成等。而世界巡回演唱会将在26日以贝尔蒙特公园为开端，陆续在纽瓦克、罗斯蒙特、洛杉矶、奥克兰、印尼、泰国、新加坡、日本和首尔等地举行。



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