韩网热帖：李起光solo新歌《Pretador》被指和泰民《Advice》概念过於相似

李起光近日公开SOLO正规一辑《Predator》概念照和MV，被韩网友指出与泰民在两年前发行的《Advice》有很多相似之处，例如相似的色调和红色字、驾驶车子的镜头（单看这两部份还算常见）：
韩网友认为以上有些部份单看不算稀奇，但重叠的部份太多了，而且不是多张专辑拼凑在一起、而是单张专辑里出现的造型，但是「常见的a+b+c+d+e在同一张专辑里重叠的概率应该非常低」。
韩国网友评论：
1. 整体感觉确实很像
2. 如果只是一两个元素相似还好，这样整张专辑都相似，一定会被议论
3. 是噪音行销（Noise marketing）吗？ 为何要这么像
4. 还以为是同一人
5. 作为参考的话也参考太多了吧
6. 美术总监是同一个人吗？
7. 单张专辑相似到这个程度真的有问题吧
8. 我觉得不像耶
9. 根本是拿泰民专辑照片当范本照著拍的吧kkk
10. 已经不止是「相似」而已吧？ 而且泰民那张专辑的概念不能算「常见」吧
11. 看MV就知其实不一样
12. MV是不同感觉，只是把这些图摆在一起看有些相似
13. 非要说的话也有BIGBANG的感觉，蒙面=GD《COUP D'ETAT》，脱上衣=太阳
14. 我是现职美术工作者，看到这感觉好生气：2年前的东西怎能拿来参考？ 参考同种行业的成品太懒惰了吧！而且原样照搬、完全没有发展创新？ 如果我是SM负责那张专辑的人，一定气到哭
15. 两位歌手我都很喜欢，但确实太相似ᅲᅲ
16. 我是李起光粉丝，（相似到）这程度只能说幸亏歌曲本身还是不一样的。 视觉总监真的做错了，如果李起光对其他歌手几年前的专辑不了解的话也无法过滤掉。
17. 李起光本人看到这些对比图可能也会惊讶......
18. 题外话，李起光好帅啊
出处：https://theqoo.net/square/2777174605
小编也觉得这两首歌的MV和歌曲本身确实完全不一样，但某些造型和视觉方面真的……希望起光和团队为这次SOLO首专付出的努力不要因为不够负责的美术总监而被忽视啊。
▽泰民《Advie》MV：
▽李起光《Predator》MV：
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