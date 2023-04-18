韩网热帖：李起光solo新歌《Pretador》被指和泰民《Advice》概念过於相似

李起光近日公开SOLO正规一辑《Predator》概念照和MV，被韩网友指出与泰民在两年前发行的《Advice》有很多相似之处，例如相似的色调和红色字、驾驶车子的镜头（单看这两部份还算常见）：





都有黑色蒙面、罩以网状链饰、脱上衣造型。左泰民、右起光：



上泰民、下起光：



相似的刺青细节，涂鸦、火焰、花朵、蜘蛛网等等：





概念照中都出现中世纪圣剑、工地氛围+银发+相似的服装：



MV里都有「短上衣+白色+帽衫」组合。



韩网友认为以上有些部份单看不算稀奇，但重叠的部份太多了，而且不是多张专辑拼凑在一起、而是单张专辑里出现的造型，但是「常见的a+b+c+d+e在同一张专辑里重叠的概率应该非常低」。

韩国网友评论：

1. 整体感觉确实很像

2. 如果只是一两个元素相似还好，这样整张专辑都相似，一定会被议论

3. 是噪音行销（Noise marketing）吗？ 为何要这么像

4. 还以为是同一人

5. 作为参考的话也参考太多了吧

6. 美术总监是同一个人吗？

7. 单张专辑相似到这个程度真的有问题吧

8. 我觉得不像耶

9. 根本是拿泰民专辑照片当范本照著拍的吧kkk

10. 已经不止是「相似」而已吧？ 而且泰民那张专辑的概念不能算「常见」吧

11. 看MV就知其实不一样

12. MV是不同感觉，只是把这些图摆在一起看有些相似

13. 非要说的话也有BIGBANG的感觉，蒙面=GD《COUP D'ETAT》，脱上衣=太阳

14. 我是现职美术工作者，看到这感觉好生气：2年前的东西怎能拿来参考？ 参考同种行业的成品太懒惰了吧！而且原样照搬、完全没有发展创新？ 如果我是SM负责那张专辑的人，一定气到哭

15. 两位歌手我都很喜欢，但确实太相似ᅲᅲ

16. 我是李起光粉丝，（相似到）这程度只能说幸亏歌曲本身还是不一样的。 视觉总监真的做错了，如果李起光对其他歌手几年前的专辑不了解的话也无法过滤掉。

17. 李起光本人看到这些对比图可能也会惊讶......

18. 题外话，李起光好帅啊

出处：https://theqoo.net/square/2777174605

小编也觉得这两首歌的MV和歌曲本身确实完全不一样，但某些造型和视觉方面真的……希望起光和团队为这次SOLO首专付出的努力不要因为不够负责的美术总监而被忽视啊。

▽泰民《Advie》MV：



▽李起光《Predator》MV：



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