《当你沉睡时》丁家兄弟合体！辛载夏作为嘉宾出席李钟硕的粉丝见面会，两人还一起热舞

李钟硕16日在菲律宾马尼拉举行粉丝见面会，他的「弟弟」辛载夏也作为嘉宾登场。

在粉丝见面会上，两人还一起跳了 BTS 防弹少年团〈Dynamite〉和 NewJeans〈Hype Boy〉。这也让网友纷纷表示：「舞蹈进步很大呢」、「好可爱」、「有点搞笑」、「虽然害羞，但越跳越好了」、「希望两人可以再合作」等等。

两人的缘分开始於2014年，辛载夏在《皮诺丘》饰演奇载明的少年时期，虽然剧中没什么交集，但2017年两人在《当你沉睡时》饰演兄弟、隔年还一起拍了《死之咏赞》。即使过了许多年，他们依旧维持著好感情，之前李钟硕在拍摄《黑话律师》时，辛载夏还送上了应援咖啡车。



辛载夏出演的《模范计程车2》日前播出大结局，他饰演的「温河俊」前半部真的超坏，想法也超扭曲。最后一集也揭晓他的过去，原来年幼时遭手足福利院主教绑架洗脑是被害者，让他以为自己是被抛弃的小孩，但其实亲生父母一直都有在寻找他，甚至多次插肩错过，在张代表告知真实名字是「金丹宇」后与主教同归於尽，最后的结局让人觉得心疼啊！



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