《模范计程车2》李帝勋&文彩元氛围感炸裂，没有一句台词，叙事+化学反应大爆发！网友：第三季没有他俩的话我不看

大热韩剧《模范计程车2》文彩元作为特别演出登场，为电视剧划上了圆满的句号。

4月15日播出的《模范计程车2》讲述了「彩虹运输」的队友们一起打击罪行累累的金沙会一党的故事。 众人将金沙会成员们送进了监狱，运输彩虹的队友们回归到了平凡的日常生活中去。

金道奇（李帝勋 饰）为了调查因为投诉军中性暴力事件而受到二次伤害，最后选择自我了断的女军中士的案件，潜伏军队，与陆军中尉吴美书（文彩元 饰）相遇。 两人站在路的两边，一队士兵从他们中间走了过去，他俩正好看见了对方，金道奇表情微妙，吴美书则是讶异中掺杂著许久未见的委屈与无奈，她朝金道奇敬礼，却未收到对方的回礼，只能转身看著对方越走越远......



李帝勋和文彩元在这场戏中没有一句台词，全靠表情和眼神，却让人产生了久别重逢却又不得不隐忍情感的感觉，令大家十分好奇他俩之间到底发生过什么事情。 好演员就是这样，能靠一个眼神、一个表情诉说其要表达的内容，勾起观众们浓浓的兴趣。



모범택시2 마지막회에서 갑자기 치인 도기미서에

다비치의 이사랑 얹어보기



두사람 눈빛이 다했다 케미 미쳤고ㅠㅠ

모범택시 시즌3에서 볼 수 있길 바라며#모범택시 #김도기 #오미서 #이제훈 #문채원 pic.twitter.com/VsKEA8GOVP — 혜윰 (@heyum07) April 16, 2023

电视剧结束后，相关镜头就引爆了观众们的热烈讨论，大家纷纷表示：「疯了疯了，没有一句台词，但我却知道他俩之间肯定有故事」、「第三季里没有李帝勋、文彩元我不看」、「表情里全是叙事啊，两人之前肯定认识」等。

此外，16日李帝勋还在个人IG里公开了《模范计程车2》的杀青感言，向观众、编剧、导演致谢之外还表示：「祝福大家健康直到我们相见的那一天，我们要笑著见面。」 剧组也官宣将制作《模范计程车3》，只是拍摄时期等具体事项尚未决定，李帝勋、表艺珍、金义圣、张赫镇等主要演员也在积极商讨之中。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻