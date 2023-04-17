EXO伯贤深夜酒后向粉丝告白，第二天觉得超丢脸！委屈：你们怎么都只读不回
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EXO伯贤深夜酒后向粉丝告白，第二天觉得超丢脸！委屈：你们怎么都只读不回

明星   2023年4月17日   星期一08:00   Tracy  

（封面图源：FB@EXO）

EXO伯贤为自己酒后「失言」道歉（笑）！

前两天伯贤在BUBBLE上给粉丝们留言，发了数则讯息，写道：「爱丽们啊啊啊，吾爱你」（我爱你）、「和我的未来以起吧」（和我的未来一起吧）、「增的增的艾你门，很你门在一起就没有害怕的」（真的真的爱你们，和你们在一起就没有害怕的）。 字里行间全都是对粉丝们满满的爱意，只是因为是夜晚11点多酒后所写，有不少错别字。

第二天上午酒醒后的伯贤又在BUBBLE上为前晚自己的「胡言乱语」道歉，称：「太丢人了，昨天对不起（大家了），这么多错字」同时还发了个小小的牢骚，因为他看到自己的留言被广大粉丝们「直读不回」，於是就留言问大家「干嘛只读不回」、「为什么不回复我？」 ，看到这些留言彷佛隔著屏幕都能感受到伯贤淡淡的忧伤。 也有粉丝特意贴出回了留言截图，伯贤立刻在下方回复：「谢谢！」

伯贤和粉丝们之间的互动也感染了很多网友，大家留言称：「这才是专业爱豆啊」、「粉丝们也超可爱」、「看了数遍，伯贤太搞笑了」等。

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