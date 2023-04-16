时隔10年的重逢！曾与池昌旭合作热门剧《Healer》的金美卿，将出演《欢迎来到三达里》与申惠善饰演「母女」

看到金美卿分享与池昌旭的合照，当初追看《Healer》的记忆都回来了！

JTBC新剧《欢迎来到三达里》由《山茶花开时》、《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》车荣勋导演，《Go Back夫妇》、《Hi Bye, Mama!》权慧珠编剧合作。该剧以济州岛为背景，描述别人看起来很帅气如同飞龙升天般的女主角，某天失去自我回到故乡调整身心后，遇上初恋男主角的治愈罗曼史，以及她那历经风霜也不忘笑容的姐妹和村庄的日常故事。由申惠善、池昌旭主演。

申惠善饰演「赵恩惠」，为了寻找自己的另一半而不停恋爱，在最后一次和男友分手后，回到故乡三达里；池昌旭则饰演马道气象厅的捣蛋鬼「赵容弼」，对於天气预报很敏感，是位无法控制的人物。

而金美卿（金美京）、申东美和康美娜，将在剧中饰演申惠善的母亲、大姐和小妹。曾在多部热门电视剧中饰演「妈妈」角色的金美卿，近期於个人Instagram分享与申东美的合照并称：「终於见到了大女儿」。

值得一提的是，金美卿还分享与本剧男主角池昌旭的合照，两人曾於2014年合作KBS热门电视剧《Healer》。





当时，池昌旭在《Healer》饰演男主角徐正厚，而金美卿饰演强大的骇客「敏子」，是正厚的搭档，两人形同母子。虽然份量不多，但只要和正厚一起出场，都会为沉重的气氛带来欢乐。

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