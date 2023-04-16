【少少雷】《模范计程车2》大结局突破20%收视率！韩网反响热烈、暗示第三季以「女军人自杀案」开始，现实原型可能是这件事！

《模范计程车2》昨晚迎来了万众瞩目的大结局，大家对这样的结尾感觉如何呢？ 一起留言讨论吧！

根据韩国尼尔森统计，《模范计程车2》大结局第16集的全国收视率达到21.0%，成为两季以来最高！同时在SBS金土剧TOP 10里也来到第三位，仅次於《The Penthouse》（29.2%）和《热血司祭》（22.0%）。

这集结尾和李帝勋之前的拍摄花絮都有透露第三季计划，韩网友已开始许愿他在第三季挑战的变装角色，例如司祭、警察、财阀家族成员、水上安全员等等（秀肌肉的好场景！），甚至期待他演偶像歌手，一展舞蹈实力XD





*以下内容有少少涉及16集剧情，如果很介意的朋友可以先跳过哦！



剧终后韩网友立即展开讨论猜测：「最后出现的文彩元，不管谁看都觉得他俩曾经是恋人吧」、「高恩道奇重新成为邻居真好」、「两人天台戏一整个就是心照不宣啊」、「第一集是寻找儿子的父亲，跟最后一集呼应了！」、「原本看到温室长就很烦，没想到最后一集很希望他活著ᅲᅲᅲ」、「记住才能找回，说得太好了」、「没想到张代表也有战力XD」、「张代表和初代司机一看就有故事，会不会是前恋人kk」、「那个bartender是编剧本人客串XDDDD」



任务结束1年后，新闻播放了女军人「黄睿莉」因遭到性侵和威胁等二次伤害而做出极端选择的消息，随后道奇「空降」来到涉事军营，似乎是接到相关委托。 此时是2023年12月，可能暗示第三季将在今年底推出！香港观众现在可在黄Viu煲剧平台回看全集~



这段情节可能也有现实原型，就是之前震惊全韩的女空军遭性骚扰自杀事件。 2021年韩空军女中士李睿蓝（音）被指示参加聚餐后遭同僚性骚扰（强制摸胸、伸舌头接吻等），多次向上级举报且提交录音证据，但军方不仅没有调查追责，反而和加害者父亲一起对李某和未婚夫施压，要求她放弃指控。 加害人藉口「喝多了不记得」脱罪，李某却被迫调岗，还遭到新同袍们的调侃嘲弄。 最终李某在结婚当日自杀，留下遗言：「我的身体变脏了，因为每个人都是加害者。」

根据后续报道，韩国军队已经出现不止一次女兵遭性侵自杀事件，而在2019年2020年的四百多起有记录的性暴力事件中，只有1%加害者被判刑，以男性为中心的军队权力体系和聚餐文化难逃其责。



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