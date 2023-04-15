李孝利时隔3年重开IG新账号！简介只有「本人」二字、头像「一张嘴」，老公李尚顺第一时间关注！

李孝利原本经常通过IG分享婚后济州岛生活，却在3年前突然宣布注销账号、中断SNS活动，让很多粉丝感到惋惜。 好消息是最近她又重新注册了一个账号，低调地重返SNS世界啦！

新账号目前还没有蓝勾勾，头像是一张嘴巴、简介只写著「李孝利 本人」。 两天前这账号刚被网友发现时，李孝利老公李尚顺已抢先按关注，所属社Antenna也向媒体表示「确实是李孝利本人开设的账号」！



这两天账号陆续更新了两则新PO，让人更有欧尼回归的实感了！昨天更新第一支影片，内容是在一双高跟鞋上涂鸦绘制李孝利经典歌曲《10 Minutes》的名字，BGM也是用到这首歌。 圈内好友金完宣和严正化都来激动留言：「Welcome back！」、「孝利！」



今天李孝利又更新一组穿著涂鸦短靴的日常照片，享用美食、美酒、美景，看起来好不惬意：







李孝利为了在没有活动的时期也和粉丝保持交流，原本经常通过IG分享婚后在济州岛生活的甜蜜日常，家里养的可爱毛孩也多次出镜。 但2020年9月她突然宣布停用IG，随后在KakaoTV综艺《FACE ID》里解释了原因，一是占用太多时间：「有一天看IG时突然发现顺儿一直在看我，我想：它从什么时候开始在看我呢？ 突然感到很抱歉。」 另一个原因就是很多人DM她想要借钱，而她的个性又无法轻易忽视，因此十分苦恼。



此外，李孝利正在和金完宣、严正化、BoA、华莎一起准备全新综艺《Dance 歌手流浪团》，五个人一起做全国巡演、在日常生活中与粉丝近距离互动，将在5月与大家见面！



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