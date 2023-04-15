《模范计程车2》今晚播出大结局，竟然出现了一号司机！李帝勋还在花絮「剧透」第三季

《模范计程车2》（港译：模范的士2）第15集依旧是同时段收视第一，全国收视15.7%、首都圈收视16%、最高瞬间收视20.4%。

彩虹运输被假委托人主教（朴呼山 饰）欺骗，在金沙会设置的巨大陷阱中，金道奇（李帝勋 饰）爲了救出受害者而奋战。在监狱的金道奇好不容易保住性命（真的打了好多人啊～），来到温河俊（辛载夏 饰）所在的监狱长室，还出现彩虹运输其他三人被绑架的画面。



金道奇对温河俊说了一段话后，问了现在是几点，之后电视出现李时完作为证人的画面。原来...金道奇早就猜到金沙会的计谋，和张代表（金义圣 饰）故意走入温河俊和主教的视线，期间安高恩和、崔主任、朴主任在制伏歹徒后护送李时完到法庭，为顺利完成证词而策划了计划，而计画失败的温河俊也把枪口对准了金道奇。



大结局预告中，温河俊被金沙会抛弃，被关进监狱的他还对金道奇说：「等我从这里出去...我会杀了还有与你相关的所有人。」主教准备杀掉金道奇的时候，突然冲出一辆模范计程车，竟然还有一号司机，这个应该就是金素妍饰演的角色吧！张代表似乎跟温河俊说了一些「真相」，他也成为最后的委托人，期待今晚的结局啊！



另外，在之前公开的花絮中，李帝勋因为没打过高尔夫球，觉得拍摄的时候有点可惜，他就说道：「《模范计程车2》结束的话...拍《模范计程车3》之前想要学一学（高尔夫球），到时候会打的更帅气一点。」这也让人期待是不是还会有第三季呢 XD



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