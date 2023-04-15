【K社韩国小百科】韩国女性团体争取妊娠终止手术费入医保，保障女性生育健康权

韩国女性人权团体为了女性们能够安全地终止妊娠而挺身站了出来。

4月9日，女性人权团体「安全终止妊娠权利保障人际网」在首尔龙山站前的广场举行了记者会，希望促进政府能够保障女性自愿终止妊娠的健康权。 该团体称：「虽然宪法上废除了堕胎罪的处罚规定（自我堕胎罪、同意堕胎罪）已经过去了2年，但直到目前为止都未有关於妊娠终止的法律法规出台。 因政府和国会的放任，很多女性都需要承担昂贵的手术费，也很难找到相关的商谈和信息。」 该团体主张将「妊娠终止」等手术费用纳入国民医疗保险，并要求投入使用堕胎引导剂。

2021年7月某制药公司研发了口服类堕胎药，并为了能够投入国内使用向韩国食品医药安全处申请许可证，但食药处要求医药公司提供更充分的材料，并未下发许可证。



2019年4月前的韩国全面禁止堕胎，连孕初期终止妊娠都算是违法行为，被指过於干涉孕产妇的自我决定权。 宪法裁判所要求国会在2020年12月31日前更改相关法律，但至今为止尚未有任何进展。

据悉，目前妊娠终止手术并不在医保报销范围内，每家医院的价格都有所不同。 根据韩国保健社会研究院2022年6月发布的《2021年人工妊娠终止现况调查》显示，592名选择手术的女性中有36.2%为此支付了30-50万（韩币，下同）的费用，有15.4%的女性支付了50-70万。

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