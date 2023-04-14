《BOYS PLANET》决赛18人出炉排名大洗牌！RICKY狂升至8，SEOK MATTHEW跌至9！
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《BOYS PLANET》决赛18人出炉排名大洗牌！RICKY狂升至8，SEOK MATTHEW跌至9！

综艺   2023年4月14日   星期五08:00   草莓  

（封面图源：YouTube@Mnet K-POP截图）

《Boys Planet》第三轮生存取18名进入决赛，昨晚（13）日第11集公开。（以下排名：排名／姓名／组别／上升）

Top 9准出道位

1.成韩彬 K (-)　
（图源：《BOYS PLANET》官网截图）

2.章昊 G (-)　
3.金地雄 K (+2)　
4.金泰来 K (+3)　
5.韩维辰 K (-2)　
（图源：《BOYS PLANET》官网截图）

6.KEITA G (+2)　
7.金奎彬 K (-1)　
8.RICKY G (+6)　
9.SEOK MATTHEW G (-5)　
（图源：《BOYS PLANET》官网截图）

以上Top 9变动较大的是G组中国籍的RICKY，从14名狂升至第8名，而G组加拿大籍的SEOK MATTHEW从第4名跌至第9名，SEOK MATTHEW最初还曾坐二望一，没想到排名直掉。
RICKY（图源：YouTube@Mnet K-POP截图）RICKY三次排名走势《BOYS PLANET》官网截图）SEOK MATTHE（图源：YouTube@Mnet K-POP截图）SEOK MATTHEW三次排名走势（图源：YouTube@Mnet K-POP截图）

Top 10~１8生存者

10.李会泽 K (+1)　
11.朴瀚彬 K (+2)　
12.朴干旭 K (-3)　
13.JAY G (-1)　
14.刘升彦 K (+3)　
15.尹钟佑 K (-)　
16.琴俊弦 K (-6)　
17.李政县 K (+7)　
18.NA KAMDEN G (+2)
（图源：《BOYS PLANET》官网截图）

而Top 10~１8生存者，较可惜的是朴干旭掉出准出道位，琴俊弦甚至跌了6个名次来到第16名。17名李政县大幅度的上升也值得注意，若第三回合公演没有拿到福利分数，他可是在第19名。
朴干旭（图源：YouTube@Mnet K-POP截图）朴干旭三次排名走势《BOYS PLANET》官网截图）琴俊弦（图源：YouTube@Mnet K-POP截图）琴俊弦三次排名走势《BOYS PLANET》官网截图）李政县（图源：YouTube@Mnet K-POP截图）李政县三次排名走势《BOYS PLANET》官网截图）

Top 19~28淘汰者：
19.王子浩 G (-)　
20.车雄基 K (+6)　
21.HIROTO G (+7)　
22.HARUTO G (-6)　
23.陈冠睿 G (-1)　
24.李升奂 K (-3)　
25.徐源 K (-7)　
26.OLLE G (+1)　
27.TAKUTO G (-2)　
28.张帅博 G (-5)　
（图源：《BOYS PLANET》官网截图）

很可惜的，十八般武艺的台湾练习生陈冠睿，在《Boys Planet》的挑战画下了句点，节目播出了他与章昊等练习生离情依依的画面。
（图源：YouTube@Mnet K-POP截图）

《Boys Planet》下周展开决赛，18名练习生分为〈Jelly Pop〉与〈Hot Summer〉两组，选曲结果已公开（〈Jelly Pop〉章昊、SEOK MATTHEW、李会泽、朴瀚彬、朴干旭、JAY、刘升彦、琴俊弦、NA KAMDEN；〈Hot Summer〉成韩彬、金地雄、金泰来、韩维辰、KEITA、RICKY、金奎彬、尹钟佑、李政县），观众可於官方YouTube替喜欢的练习生点赞争取Killing Part。

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