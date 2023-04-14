《BOYS PLANET》决赛18人出炉排名大洗牌！RICKY狂升至8，SEOK MATTHEW跌至9！

《Boys Planet》第三轮生存取18名进入决赛，昨晚（13）日第11集公开。（以下排名：排名／姓名／组别／上升）

Top 9准出道位：

1.成韩彬 K (-)



2.章昊 G (-)

3.金地雄 K (+2)

4.金泰来 K (+3)

5.韩维辰 K (-2)



6.KEITA G (+2)

7.金奎彬 K (-1)

8.RICKY G (+6)

9.SEOK MATTHEW G (-5)



以上Top 9变动较大的是G组中国籍的RICKY，从14名狂升至第8名，而G组加拿大籍的SEOK MATTHEW从第4名跌至第9名，SEOK MATTHEW最初还曾坐二望一，没想到排名直掉。



Top 10~１8生存者：

10.李会泽 K (+1)

11.朴瀚彬 K (+2)

12.朴干旭 K (-3)

13.JAY G (-1)

14.刘升彦 K (+3)

15.尹钟佑 K (-)

16.琴俊弦 K (-6)

17.李政县 K (+7)

18.NA KAMDEN G (+2)



而Top 10~１8生存者，较可惜的是朴干旭掉出准出道位，琴俊弦甚至跌了6个名次来到第16名。17名李政县大幅度的上升也值得注意，若第三回合公演没有拿到福利分数，他可是在第19名。



Top 19~28淘汰者：

19.王子浩 G (-)

20.车雄基 K (+6)

21.HIROTO G (+7)

22.HARUTO G (-6)

23.陈冠睿 G (-1)

24.李升奂 K (-3)

25.徐源 K (-7)

26.OLLE G (+1)

27.TAKUTO G (-2)

28.张帅博 G (-5)



很可惜的，十八般武艺的台湾练习生陈冠睿，在《Boys Planet》的挑战画下了句点，节目播出了他与章昊等练习生离情依依的画面。



《Boys Planet》下周展开决赛，18名练习生分为〈Jelly Pop〉与〈Hot Summer〉两组，选曲结果已公开（〈Jelly Pop〉章昊、SEOK MATTHEW、李会泽、朴瀚彬、朴干旭、JAY、刘升彦、琴俊弦、NA KAMDEN；〈Hot Summer〉成韩彬、金地雄、金泰来、韩维辰、KEITA、RICKY、金奎彬、尹钟佑、李政县），观众可於官方YouTube替喜欢的练习生点赞争取Killing Part。



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