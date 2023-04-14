《BOYS PLANET》决赛18人出炉排名大洗牌！RICKY狂升至8，SEOK MATTHEW跌至9！

《Boys Planet》第三轮生存取18名进入决赛，昨晚（13）日第11集公开。（以下排名：排名／姓名／组别／上升）
Top 9准出道位：
2.章昊 G (-)
3.金地雄 K (+2)
4.金泰来 K (+3)
5.韩维辰 K (-2)
6.KEITA G (+2)
7.金奎彬 K (-1)
8.RICKY G (+6)
9.SEOK MATTHEW G (-5)
以上Top 9变动较大的是G组中国籍的RICKY，从14名狂升至第8名，而G组加拿大籍的SEOK MATTHEW从第4名跌至第9名，SEOK MATTHEW最初还曾坐二望一，没想到排名直掉。
Top 10~１8生存者：
10.李会泽 K (+1)
11.朴瀚彬 K (+2)
12.朴干旭 K (-3)
13.JAY G (-1)
14.刘升彦 K (+3)
15.尹钟佑 K (-)
16.琴俊弦 K (-6)
17.李政县 K (+7)
18.NA KAMDEN G (+2)
而Top 10~１8生存者，较可惜的是朴干旭掉出准出道位，琴俊弦甚至跌了6个名次来到第16名。17名李政县大幅度的上升也值得注意，若第三回合公演没有拿到福利分数，他可是在第19名。
Top 19~28淘汰者：
19.王子浩 G (-)
20.车雄基 K (+6)
21.HIROTO G (+7)
22.HARUTO G (-6)
23.陈冠睿 G (-1)
24.李升奂 K (-3)
25.徐源 K (-7)
26.OLLE G (+1)
27.TAKUTO G (-2)
28.张帅博 G (-5)
很可惜的，十八般武艺的台湾练习生陈冠睿，在《Boys Planet》的挑战画下了句点，节目播出了他与章昊等练习生离情依依的画面。
《Boys Planet》下周展开决赛，18名练习生分为〈Jelly Pop〉与〈Hot Summer〉两组，选曲结果已公开（〈Jelly Pop〉章昊、SEOK MATTHEW、李会泽、朴瀚彬、朴干旭、JAY、刘升彦、琴俊弦、NA KAMDEN；〈Hot Summer〉成韩彬、金地雄、金泰来、韩维辰、KEITA、RICKY、金奎彬、尹钟佑、李政县），观众可於官方YouTube替喜欢的练习生点赞争取Killing Part。
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