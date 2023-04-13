《黑暗荣耀》「魅力人夫」郑星一终於晋升男主！有望接拍电子监督题材剧《保护者们》、化身铁面无情「保护观察官」

演员郑星一在Netflix剧集《黑暗荣耀》中饰演「nice的畜生河度领」获得很多观众喜爱，今日据韩媒报道，郑星一获邀为新剧《保护者们》担任主演，所属社也做出积极回应。

《保护者们》是韩国第一部以「电子监督」和「保护观察官」为题材的剧集，讲述在法律不完善的状况下，在最后的堡垒中孤军奋斗的人们的故事。



韩国从2008年开始实施电子监督制度，为可能重复犯罪的前科者佩戴电子脚环、进行24小时定位追踪。 保护观察官负责监督他们是否有接近法院禁止靠近的区域和受害者等等，一旦发现其违反规定或损坏设备就要立即联络询问，承担著帮助罪犯也监视罪犯、拘捕罪犯的责任。

郑星一有望出演男主角「卜太柱」（音），是一位极具正义感的保护观察官，对於确实有再犯可能的人不择手段也要送进监狱。 他不容许观察对象出现哪怕一点错误，一旦发现端倪就立即送进监狱，所以被人称为「监狱行的使臣」。 目前郑星一所属社表示「正在积极考虑出演」。





如果确定，这将是郑星一出道23年来第一次担任主角。 郑星一早期偏重舞台剧，2019年出演MBC电视剧《异梦》之后积极转向电视剧领域，接连在《秘密森林2》《产后调理院》《邪恶与疯狂》《我们的蓝调时光》有不俗表现。





去年在Netflix大热剧《黑暗荣耀》里饰演优雅含蓄、父爱爆棚的「河度领」，更是令人气冲上顶点。





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