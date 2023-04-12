BTS SUGA自曝多年没有连续睡眠过3小时！出道前「一睁眼就练舞、逐帧磨合动作」，连眼神方向要都一致！

昨日BTS防弹少年团成员Jimin和SUGA惊喜现身刘在锡的网路综艺《藉口罢了》，吵吵闹闹的四十几分钟不知不觉就过去了XD看到大家放松聊天真的很疗愈！

Jimin和SUGA表示平时就很爱看DdeunDdeun的节目，於是结伴过来聊天。 现在SUGA也有自己的YouTube频道和聊天节目《SUCHWITA》，还透露心中的竞争对手就是《刘QUIZ ON THE BLOCK》。

相较於学现代舞出身的Jimin，SUGA来首尔之前一次都没跳过舞，为了以歌舞组合出道吃了不少苦：「出道前6个月开始高强度训练，除了睡觉吃饭的时间外都在跳舞。 每天一睁眼就要重复和昨天一样的事情。」



SUGA透露当年的练舞细节：「房PD现在看起来人很好的样子，但当时公司也是很紧迫的状态，拍了monitor影片就以帧为单位暂停来看，对齐舞姿。」 Jimin补充道：「连眼神方向都要对齐。 PD很严格的。」 就连帽子掉落、鞋带散开这种突发事件都一一做了模拟和解决方案！



Jimin弱弱地说：「问题是现在，最近大家完全对不齐啊。」 SUGA试图反驳但最后还是承认了：「我就是那个结尾对不齐的人。」 刘在锡问Jimin说这话时心里想的是不是SUGA，Jimin笑而不语XD



聊到睡眠时间，SUGA透露因为从小就要配合艺人活动时间，所以养成了碎片睡眠的习惯：「非常忙，待机时间又长、经常打地铺睡觉，巡演又有时差问题，最近五六年我都没有睡超过3小时，总是2小时就醒一次。 但成为日常后也不觉得疲惫。」



网友纷纷表示心态：「会伤身体啊」、「如果是我，开一次演唱会可能要睡15小时」、「我也在公司很忙的时候这样过一个月、简直没有人样了，何况他还是耗费体力跳舞的工作啊」、「记得他们有过1个月工作28天还是29天的时候」、「考试期间这样一周我都累瘫了」、「玧其要健康啊」、「 艺人都是碎片睡眠，演员也是在片场补眠」、「怪不得男艺人服兵役时都变得健康」、「祈愿闵睡个整觉」。



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