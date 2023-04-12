疑似TXT太显上夜店被目击，还与女性亲密接触！引起广大讨论「果然不能相信艺人人设」VS「又不是未成年」

今日在 the qoo 有篇以「被目击上夜店的男子偶像组合」为标题的文章，引发广大讨论。

该名网友上传一段影片并写下：「太显啊 呵呵 在夜店里跟女人们玩得开心吗？粉丝签售会结束后就去了夜店...第二天还要飞美国，难怪在机场累到连招呼都没有打。」影片中疑似 TXT 成员太显，他带著针织帽，跟随著节奏摆动，还被捕捉到与一名女性亲密接触的样子。

태현아 ㅎㅎ 클럽에서 여자들과 재밌게 놀았나?

팬사인회 끝나고 클럽에 갔어..다음날 미국 가는데 공항에서 인사도 못 할 정도로 피곤해 #태현 #투바투 pic.twitter.com/wuhdjY9NIk — kk (@KDFFKDF) April 11, 2023

目前在 the qoo 的留言已经突破1500，推特影片点击率已突破90万次，引起极大的关注。网友：「哦！如果我是粉丝的话真的会醒」、「可以去夜店，但是女人和蹭什么呢，这个组合本来是正直的生活形象」、「那是带着两个女人玩的吗」、「听说他们有很多小学生粉丝，肯定很震惊」、「果然不能相信艺人的形象」、「以爲是充满野心的爱豆！原来如此。」不过也有网友表示：「但是艺人也是人，又不是犯罪」、「去夜店是自由的，又不是未成年」、「去不去有什么关系，爱豆要成爲佛祖吗」等等。

而太显所属的TOMORROW X TOGETHER 日前在 Billboard 主专辑排行榜上创下了记录。目前他们正在进行出道后第二次世界巡演，并将8月5日作爲嘉宾出演美国大型音乐节《Lollapalooza》。



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