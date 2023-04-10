辛睿恩《Running Man》热舞NewJeans与夫硕顺始终如一还是「舞痴」XD 网：跳得尴尬也是才能

《Running Man》最新一集来宾为分别以《黑暗荣耀》与《衣袖红镶边》爆红的辛睿恩和姜勋，两人近日在《花书生热爱史》化身客栈主人与客宿书生，《Running Man》便为他们打造了客栈主题。

本集开场就出现大亮点，因为辛睿恩最近难得「解封」重回综艺节目（因为太有综艺感，曾被经纪公司下禁令‎XD），刘在锡再见到她就不得不提起她在《Happy Together 4》的名场面，吃了水果直接吐出来、还有「feel和感觉不太够」的舞蹈表演。



辛睿恩自信十足的想弥补，一连跳了当红的NewJeans〈Hype Boy〉与〈OMG〉，还有SEVENTEEN夫硕顺（BSS）〈Fighting〉，大家看了先是傻眼但忍不住拍手大笑，因为辛睿恩跳起舞来就是有特别的僵硬感，但她的表情管里却是一流。



「表情好像昭旻！」「好奇怪！好奇怪！」「好有魅力！」大家你一言我一语，刘在锡还说：「睿恩啊，你真是始终如一我真高兴。」虽然不知道是褒还是贬，但大家都肯定她的综艺感，尤其同乡的金钟国引以为荣：「不愧是安养之女！」



辛睿恩跳舞的片段在Twitter达1万2000则转推！原PO表示「让人觉得头痛却又很可爱」，转推的网友则说「不管肢体动作就是尽情跳舞」、「太可爱了」

「搞笑到我眼泪都流出来了」、「跳对但是很尴尬也是一种才能」、「听说她在JYP准备当爱豆的时候因为跳舞转跑道了（按：传言也许正出自《Happy Together 4》），啊啊啊啊啊太可爱了」。



▼快来看辛睿恩「奇怪但有魅力」的舞蹈合辑吧！4年前的《Happy Together 4》与4年后的《Running Man》！



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