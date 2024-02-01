已连续两部作品「中途下车」令观众感到冲击！孙浩俊：「已知会提早下车仍接演《我的Happy End》」

演员孙浩俊已经连续在两部作品中提前下车了，大家都记忆犹新的《灾后调查日志》第一季惊险结尾后，第二季才刚重新展开就上演了他葬身火窟的剧情。这次《我的Happy End》饰演张娜拉的老公，因感到被老婆背叛而出轨报复，但转念想守护家庭的他却遭受杀害！令所有观众们相当讶异。

孙浩俊在前一部作品《灾后调查日志》中，饰演主角之一的打火英雄奉道镇，竟然在第二季开始初期就已领便当。当时大家认知他应该具有「主角光环」不至於被赐死，於是当时编剧这样的安排让观众们相当错愕。孙浩俊在本次TV Chosun周末剧《我的Happy End》中饰演张娜拉的老公许顺永一角，却也在上周播出的第10集提早下车，观众们还在好奇他如何守护生病的老婆，没想到却上演天人永隔戏码。



孙浩俊在日前接受访谈也表示，虽然一开始收到剧本时就知道许纯永这个角色会死亡，但还是觉得此角色很有魅力，想要演出许顺永努力为家人付出却发现遭受背叛的瞬间，内心崩塌的表现，孙浩俊自己演技上的成长，仍希望接演此角，也感谢再度与他搭档的演员张娜拉以及导演。



虽然身为主角，却没有对戏份的多寡具有野心，纯粹以对演戏的热情而做出的选择，孙浩俊连续在两部作品中以角色死亡率先下车，不过他在剧中的演技仍然可圈可点，令观众们印象深刻，也因此让观众们觉得更加错愕与惋惜。《我的Happy End》已进入剧情后半，孙浩俊所饰演的许顺永，其离奇死因也成为后续剧情的关键。



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