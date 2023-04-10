韩网传李升基&李多寅先上车后补票，网民列7大证据，「铁证」由新娘姊姊李侑菲透露

李升基和李多寅的婚礼虽然已经过去了3日，但热度依旧不减，在韩网热搜TOP10里占据了5个位置。

今日（4月10日）韩网又爆出李多寅疑似怀孕，两人是先上车后补票。 7日的那场双李联姻的婚礼可谓豪华有盛大，不仅李多寅的巨大王冠吸睛，来的宾客也都是民众们叫得出名字的明星艺人，李升基单膝下跪演唱了《和我结婚吧》逗得新娘李多寅笑容满面。

婚礼结束后不久李多寅「未婚先孕」的消息就火速在韩网上传播开来。 两人於2月官宣婚讯时曾否认过，当时称「并非未婚先孕」，但网友们总结了结婚现场中的种种迹象，推测出李多寅很有可能已经怀孕了，是带著孕肚结婚。 根据网友们的说法，有7个迹象显示李多寅怀孕：

1. 宽大的裙摆

2. 和李升基身高差很大却穿了平底鞋

3. 巨大的王冠（为了分散他人的注意力）

4. 巨大的手捧花（为了遮孕肚）

5. 不去新婚旅行

6. 周五晚上结婚

7.谁看了都会发现新娘脸肿







而让民众认为是「铁证」的则是新娘李多寅的姊姊李侑菲的IG限时动态，李侑菲po出了照片，并表示「现在我要叫你姊姊了」、「世界上最幸福」，同时还附上了爱心和宝宝的图案，很难不让大家怀疑这是在暗示妹妹已经怀孕了。



对於网路上的种种猜测，李升基所属经纪公司直接否认。

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