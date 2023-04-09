老婆是爱豆是怎样一种体验？T-ara芝妍老公公开婚后生活：太幸福了，老婆超会撒娇！因为她的笑声决定结婚

这就得问棒球明星黄载均了，去年1月黄载均和二代人气女团T-ara出身的芝妍结婚，新婚生活令他非常满意。

前不久黄载均作客了奇安48的YouTube节目，公开了新婚后的生活，表示：「（ 新婚生活）太棒了，以前一个人住的时候比赛完回家总是有一种空虚感，但现在回到家里有芝妍的撒娇，大家都不知道她其实是一个很爱撒娇的可爱女生，对家人非常会撒娇，我爸也很喜欢她。 有时候疲惫地回到家中，她会撒著娇迎接我，（这种感觉）真的太棒了。」 言语中充满了对老婆的爱意。



黄载均还透露了自己下定决心一定要娶芝妍的契机，称：「我不比赛的时候非常敏感，换作是以前的我的话可能需要一段时间才能放松。 和芝妍交往的时候，有次比赛状态很不好，因为打得太烂而生气，结束之后就想听听她的声音，於是给她打了电话，她就问我是不是很累，说我脸色很不好，我俩也不知道说到了什么，她突然就笑了，她的笑声很奇特，是你搜『芝妍笑声』 会出来很多的那种，听到她的笑声之后我突然就放轻松了，於是我就下定决心要娶她，觉得如果我是在这种状态下回到家里，她一定会很贴心地帮我放松心情。 还有一点我很感激的是，芝妍高中的时候就出道了，一直是被照顾的那个人，这样的她却开始照顾我的情绪，真的很谢谢她。」



婚后的芝妍是否还会继续活动呢？ 黄载均回答说：「她会的，我现在的想法也一样，希望她一直做自己喜欢的事情。 身材管理、生活、食谱等等我都可以自己做，并不需要她帮忙，所以她完全可以继续做想做的事情。 一开始我俩兴趣不同，但为了我，她也开始学高尔夫球了，现在我俩经常一起打，很有趣，我俩会手牵手在球场里走。 想要和老婆一直幸福下去，然后就是和孩子们一起幸福地生活下去，最后就是我好好挣钱，让我的家人们幸福地生活。」



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻