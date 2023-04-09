老婆是愛豆是怎樣一種體驗？T-ara芝妍老公公開婚後生活：太幸福了，老婆超會撒嬌！因為她的笑聲決定結婚

這就得問棒球明星黃載均了，去年1月黃載均和二代人氣女團T-ara出身的芝妍結婚，新婚生活令他非常滿意。

前不久黃載均作客了奇安48的YouTube節目，公開了新婚後的生活，表示：「（ 新婚生活）太棒了，以前一個人住的時候比賽完回家總是有一種空虛感，但現在回到家裡有芝妍的撒嬌，大家都不知道她其實是一個很愛撒嬌的可愛女生，對家人非常會撒嬌，我爸也很喜歡她。 有時候疲憊地回到家中，她會撒著嬌迎接我，（這種感覺）真的太棒了。」 言語中充滿了對老婆的愛意。



黃載均還透露了自己下定決心一定要娶芝妍的契機，稱：「我不比賽的時候非常敏感，換作是以前的我的話可能需要一段時間才能放鬆。 和芝妍交往的時候，有次比賽狀態很不好，因為打得太爛而生氣，結束之後就想聽聽她的聲音，於是給她打了電話，她就問我是不是很累，說我臉色很不好，我倆也不知道說到了什麼，她突然就笑了，她的笑聲很奇特，是你搜『芝妍笑聲』 會出來很多的那種，聽到她的笑聲之後我突然就放輕鬆了，於是我就下定決心要娶她，覺得如果我是在這種狀態下回到家裡，她一定會很貼心地幫我放鬆心情。 還有一點我很感激的是，芝妍高中的時候就出道了，一直是被照顧的那個人，這樣的她卻開始照顧我的情緒，真的很謝謝她。」



婚後的芝妍是否還會繼續活動呢？ 黃載均回答說：「她會的，我現在的想法也一樣，希望她一直做自己喜歡的事情。 身材管理、生活、食譜等等我都可以自己做，並不需要她幫忙，所以她完全可以繼續做想做的事情。 一開始我倆興趣不同，但為了我，她也開始學高爾夫球了，現在我倆經常一起打，很有趣，我倆會手牽手在球場裡走。 想要和老婆一直幸福下去，然後就是和孩子們一起幸福地生活下去，最後就是我好好掙錢，讓我的家人們幸福地生活。」



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