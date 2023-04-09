【韩网热帖】非常清爽干练且让韩国人震惊的泰国女团歌曲

韩国论坛上出现了一个标题名为「非常清爽干练且让人震惊的泰国女团歌曲」，让网友们相当震惊。

MXFRUIT 'strawberry ice cream (สตรอว์เบอร์รีไอศกรีม)' OFFICIAL MV

韩国网友评论：

1.很多欧美人都会听泰国歌曲，比我们想像中的还要多

2. 泰国的乐队音乐质量超高

3. 哇，好甜美啊，非常适合早晨听

4. K-POP接下来不是J-POP（日本），而是T-POP（泰国）吧

5. 虽然是泰国女团歌曲，但却是K-POP曲风

6. 可能因为歌词是英文所以听起来很像pop song

7. 泰剧里有很多超好听的OST，其实他们的歌真的很好听

8. 我觉得态度、氛围、掌控力甚至比K-POP还要好

9. 歌曲从一开始就超级甜美，非常适合夏天听，完全上瘾了

10. 哈哈哈哈哈，我觉得泰国人看到我们的theqoo(论坛)之后会疯狂翻译然后转载到自己的网站去

#泰国歌曲 #POPSONG #MXFRUIT #ILYLAB #Knomjean

Edit: Tracy

出处：https://theqoo.net/2766845875

图：youtube@TADA LABELS

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究