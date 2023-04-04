D社公开金赛纶在酒吧玩牌的照片！网友分两派：这距离是侵犯私生活吧 VS 生活果然没有那么困难

今日（4日）D社（Dispatch）公开举报者A某提供的金赛纶在江南某家酒吧里玩德州扑克的照片。

之后，D社亲自前往这家酒吧，业者划清界限说：「这不是非法赌场。」还反覆强调没有进行非法兑换钱。业者表示：「这里是使用 App 给筹码加值购买游戏使用券，筹码主要用於购买食物或是酒类等，绝对不能换钱的。」根据A某透露：「金赛纶在这里加值了1次以上的游戏，晚上12点左右点了酒，至少玩了3个小时以上。」

照片一公开，让韩网友纷纷表示：「谁拍得那么近啊！这个怎么看也侵犯私生活啊」、「看来熟人也觉得生活困难很无语吧」、「照片好像是在眼前拍的」、「和生活困难确实有点远距离」、「那种距离的话，应该知道是谁拍的吧」、「生活果然不是那么辛苦」、「律师最可怜」、「所以爲什么要抱怨生活困难呢」等等

另外，金赛纶涉嫌酒后驾驶的一审判决将在明日（5日）举行，在上个月的一审承认所有公诉事实，律师透露她独力负担全家支出，现因巨额赔偿陷入生活困难。自称生活困难的金赛纶还在 SNS 上传疑似在咖啡厅打工的照片，但马上被咖啡连锁企业「打脸」表示：全国任何一家分店都没有金赛纶正式打工的记录，她也因此引发争议。



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