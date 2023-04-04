Netflix「大女主剧」《造后者》将於本月14日上线！《夫妻的世界》金喜爱X《急速首尔》文素利X《禹英禑》陈庆X《王后伞下》徐梨淑

这个阵容必看吧！每一位都是「演技派」～

即将於本月（4月）14日公开的Netflix原创剧《造后者》（共12集），剧情描述形象塑造奇才、掌控大企业战略企划室的「黄导嘻」，将像杂草一样生活、被称作正义犀牛的人权律师「吴景淑」，打造成首尔市长的故事。找来韩国两大影后代表金喜爱、文素利担任主演。

金喜爱饰演「黄导嘻」，是银星集团战略企划室室长，操纵舆论塑造形象的战略奇才，因顺利处理各种让企业头疼的问题而威望甚高。某天，她突然加入攻击银星集团的人权律师的首尔市长选举阵营；文素利饰演「吴景淑」，劳动人权律师，站在弱者一方与世界斗争，怀著创造美好世界的信念出马首尔市长选举。











不只如此，曾出演《非常律师禹英禑》、《浪漫医生金师傅》、《皮诺丘》等作品的陈庆，和曾出演《王后伞下》、《德鲁纳酒店》、《我身后的陶斯》等作品的徐梨淑，也都参与《造后者》的演出，令观众期待。而男演员的部份则有李璟荣、金太勋、柳秀荣等人。

在正式前导预告及正式预告里，可以看到两大女主飙戏、气氛相当紧张。争权夺利、尔虞我诈，首尔市长选举倒数100天，谁能用政治魅力获取选民们的心？

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