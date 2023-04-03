前科累累！原B.A.P成员力灿承认猥亵他人！庭审当日韩媒又曝某团队内猥亵

原B.A.P成员力灿承认性犯罪罪行。

力灿被指控於去年4月17日在首尔龙山区汉南洞的一间酒吧内强制猥亵了两名女性。 据受害女性透露，力灿搂腰并摸了她们的胸部，其中一人是外国人。 事情公开后引爆舆论热议，力灿於同年12月进行首次公审。

今日（4月3日）的庭审中，力灿承认了检方对他的一切指控，同时表示自己正在与受害人进行协商以获取受害人的谅解。韩媒《中央日报》称当天的庭审中，力灿还被发现与另一桩性犯罪有关，该案件将移交给检方继续调查。

这已经不是力灿第一次被指控猥亵，他早有前科。2018年7月，一名20代女性报警称她在位於京畿道南杨州一别墅内遭到力灿的猥亵，一审判决中，力灿被判10个月，不服的他提起上诉，最终在上诉审中依旧被处以实刑。而在2020年，力灿又因醉酒驾驶再次成为舆论的焦点。

韩娱圈并非第一次发生此类事情，据《首尔新闻》今日的最新报导称，曾是6人组爱豆团成员的A某涉嫌2017年-2021年期间最少三次猥亵队友B某，忍无可忍的B某於2021年报警，随后A某从团队中退出，经纪公司则在确认事实中。 得知此事的网友们在网上留言称：「重要信息，6人组，2021年退队」、「不要放过他」、「真的很失望」等。

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