CNBLUE队长郑容和想念歌迷！现身香港后宣告：5月7日开show，星期五售票！

BOICE！星期五行动喔～

CNBLUE队长兼主唱郑容和，上个月突然现身香港，即时勾起一众BOICE的思念之情！



原来自2018年之后，郑容和已经超过5年没有在港澳地区举行演出，而他亦知道粉丝们十分想念他！因此，郑容和今天就特别宣布将会在2023年5月7日（星期日），来到「澳门百老汇」- 百老汇舞台举行《2023 JUNG YONG HWA FAN MEETING '华丽和夜' IN MACAU》见面会，可说是他对歌迷最温暖的回应。



事实上，自从网上开始流传郑容和将会来澳门举行见面会后，歌迷们也急不及待查询售票日期、票价等相关资料。主办单位万星国际娱乐文化有限公司也第一时间作出回应，公告见面会门票将会在今个星期五（4月7日）中午12时起，在[澳门百老汇]网站公开发售。票价分为：$1,888、$1,588、$1,288、$888，粉丝们如不想错过跟郑容和一起渡过「华丽和夜」，就一定要好好把握公开售票的时间。

郑容和自2009年在韩剧《原来是美男》先以演员身份出道，继而在2010年以乐队CNBLUE的队长和主音的身份，在韩国音乐界正式出道。之后，郑容和在K-pop界和韩剧界均取得优异成绩，不论是CNBLUE的《Loner》、《LOVE》、《Cinderella》等能夺得多个音乐流行榜的冠军歌，还是在韩剧《大发不动产》内的精彩演出，也获得外界肯定。至2015年，郑容和也发表个人专辑兼主打歌《One Fine Day》，以个人身份在K-pop界出道，同样也取得优异成绩，可说是全能艺人。



歌迷们除了谨记4月7日中午12时起《2023 JUNG YONG HWA FAN MEETING '华丽和夜' IN MACAU》见面会的抢票时间，如想知道更多有关资讯，也可留意主办及协办单位的微博、FB和IG更新，以及新闻公布。

《2023 JUNG YONG HWA FAN MEETING '华丽和夜' IN MACAU》

演出日期及时间：2023年5月7日（日）晚上6时

演出地点：「澳门百老汇™」 - 百老汇舞台

门票：港币HKD/澳门币MOP $1,888 / $1,588/ $1,288/ $888

公开发售：4月7日（五）中午12时起

售票平台：「澳门百老汇」- https://www.broadwaymacau.com.mo/

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