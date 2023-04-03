前科累累！原B.A.P成員力燦承認猥褻他人！庭審當日韓媒又曝某團隊內猥褻

原B.A.P成員力燦承認性犯罪罪行。

力燦被指控於去年4月17日在首爾龍山區漢南洞的一間酒吧內強制猥褻了兩名女性。 據受害女性透露，力燦摟腰並摸了她們的胸部，其中一人是外國人。 事情公開後引爆輿論熱議，力燦於同年12月進行首次公審。

今日（4月3日）的庭審中，力燦承認了檢方對他的一切指控，同時表示自己正在與受害人進行協商以獲取受害人的諒解。韓媒《中央日報》稱當天的庭審中，力燦還被發現與另一樁性犯罪有關，該案件將移交給檢方繼續調查。

這已經不是力燦第一次被指控猥褻，他早有前科。2018年7月，一名20代女性報警稱她在位於京畿道南楊州一別墅內遭到力燦的猥褻，一審判決中，力燦被判10個月，不服的他提起上訴，最終在上訴審中依舊被處以實刑。而在2020年，力燦又因醉酒駕駛再次成為輿論的焦點。

韓娛圈並非第一次發生此類事情，據《首爾新聞》今日的最新報導稱，曾是6人組愛豆團成員的A某涉嫌2017年-2021年期間最少三次猥褻隊友B某，忍無可忍的B某於2021年報警，隨後A某從團隊中退出，經紀公司則在確認事實中。 得知此事的網友們在網上留言稱：「重要信息，6人組，2021年退隊」、「不要放過他」、「真的很失望」等。

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