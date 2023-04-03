TREASURE 成员尹材赫演唱会上被火烧伤！贴了绷带后又重新上台，还开直播叫粉丝们不用担心

YG 旗下男团 TREASURE 在2日於泰国曼谷举行亚洲巡演《2023 TREASURE TOUR [HELLO]》。

但是演出途中发生突发事故，成员尹材赫从舞台下往上走时，舞台装置突然出现故障，喷出了火。被火花包围的尹材赫迅速躲开身体，确认衣服是否著火，可能是手部被烫伤，还多次摇晃手腕。最终尹材赫爲了接受烧伤治疗急忙下了舞台，他再次回来时手上贴上绷带。

根据粉丝们透露，这个舞台装置本来是要在其他舞台的时候啓动的，但是当天的演出中，由於未知的原因，突然出现故障。演唱会结束后，尹材赫开了直播：「今天的演出中，因爲我的失误而发生事件，所以想告诉大家我完全没有事，所以暂时打开直播。」他继续说：「完全没有问题，手一模一样，不要太担心，药也涂得很好。」还用英语和日语等让海外粉丝安心。



不过事故当时的影片正在 SNS 上迅速扩散， 看到影片的网友们也纷纷表示：「差点出大事了」、「晕...」、「天啊！如果衣服着火了，怎么办」、「真的幸好没有受重伤」、「当时一定吓死了」、「那个只要靠近就会很烫啊」、「希望不要再弄出火的东西，真的太危险了。」

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