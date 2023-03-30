「狗狗CP」回來了！《大力女子都奉順》朴炯植&朴寶英客串新劇《大力女子姜南順》，有望揭曉「養育雙胞胎女兒」婚後生活！

據多家媒體報道，《大力女子都奉順》主演朴炯植和朴寶英一同客串了「世界觀擴張版」新劇《大力女子姜南順》，已於近日完成拍攝！時隔5年，又能見到可愛的「狗狗CP」啦！

《大力女子姜南順》是韓國電視劇史上第一個女性超級英雄作品《大力女子都奉順》的世界觀擴張版，講述天生怪力都奉順的遠房親戚「姜南順」（李瑜美 飾），與媽媽「黃金珠」（金廷恩 飾）和外婆「吉中干」（金海淑飾）母女3代一起，調查以江南為中心的新型毒品犯罪幕後真相。





當時就有超多人敲碗「狗狗CP」回歸客串，看來主創團隊完全聽到大家的心聲！



2017年的《大力女子都奉順》受到很多劇迷喜愛，通過有限台JTBC播出時最高收視率達到9.7%，至今仍是JTBC歷代電視劇收視率的TOP 8。 因為兩位主角朴炯植和朴寶英都是可愛的「狗狗相」，所以獲得「狗狗CP」這一暱稱，至今仍是很多人心中的愛情喜劇經典。





《大力女子都奉順》結尾以兩人甜蜜結婚、生下雙胞胎女兒的情節畫下句點，很多人期待新劇裡是否可以看到他們婚後的更多故事呢？





朴炯植和朴寶英在劇集結束後也多次互送咖啡車、為對方熱情應援，這次終於能看到兩人繼續扮演夫妻啦！





朴炯植近兩年主演的tvN《Happiness毒樓》和Disney+《單戀原聲帶》都獲得好評，目前與全少妮合作tvN古裝劇《青春月譚》、飾演孤獨又令人心動的世子「李煥」，正在熱播中。



朴寶英正在拍攝Netflix漫改劇《精神病房也會迎來清晨》，飾演剛剛轉到精神科的護士「鄭多恩」，與延玗臻、張東潤、李姃垠飾演的醫生、護士、好友一起探索發生在精神病房的故事，為她負責照顧的病患帶去溫暖。



《大力女子姜南順》除了三位女性主演外，還有邕聖祐飾演緝毒警察「姜熙植」、邊佑錫飾演魅力反派「柳始悟」，目前正以上半年開播為目標緊張拍攝中。



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