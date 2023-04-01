愚人节也出情侣！D社爆《黑暗荣耀》李到晛&林智妍恋爱中

总是在元旦爆料韩星恋爱，鼎鼎大名的D社（Dispatch），选择在今日愚人节爆料《黑暗荣耀》两位主演李到晛与林智妍恋爱中。

‎D社稍早发布新闻，以《黑暗荣耀》朴涎镇（林智妍 饰）在诊间与朱如炡（李到晛 饰）对话为引言，「你有女朋友吧？」「有个聪明又漂亮，却非常冷漠的人。」表示戏剧内容和现实不同，林智妍成了李到晛的女朋友。



由於今天是愚人节，D社形容他们是「像开玩笑般的情侣」，并附上他们所拍下的照片佐证，指出他们至少在去年12月15日就在一起了，还巨细靡遗描述两人在李到晛住处享受雪景，在引擎盖上堆了雪人拍下纪念照，隔日前往龙仁自然休憩林游玩。

李到晛27岁，林智妍32岁，D社表示两人会亲近起来产生爱火，是从去年夏天《黑暗荣耀》演员之间的MT（Membership Training，团康活动）开始，在演员群里已是公开的秘密，也有剧组相关人员证实了。

今年1月《黑暗荣耀》聚餐，李到晛曾自称是林智妍经纪人载林智妍回家，3月14日白色情人节他们也一起度过了。

*更新后续消息：*前情提要：不是愚人节玩笑！李到晛&林智妍说法一致双双认爱♥

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻