影后全道嬿喝醉爱唱GD名曲《放纵》！做客《刘QUIZ》被揭老底狂害羞，MC歌词唱错被她一秒纠正！

全道嬿做客的《刘QUIZ ON THE BLOCK》昨晚播出，时隔10年出演综艺除了回顾学生时代趣事和出道以来的作品，也透露了个人生活中的TMI，原来影后是这样「难搞」又有趣的性格！

全道嬿身为韩国少见的大满贯影后、第一位在坎城影展摘得「最佳女主角」的韩国女演员，其实走上演员道路完全是「意外」。

全道嬿幼时志愿是当「贤妻良母」（涎镇啊，和你一样耶XD），陪朋友试镜时意外被导演发掘，随后片约一个接一个，不知不觉就成了备受瞩目的实力派演员。



MC刘在锡和全道嬿是大学校友，但当时全道嬿每天都很忙碌，上完课就去拍作品还能顺利毕业。 反观刘在锡不仅没有作品还时常缺课，直到现在都没有毕业，试图搭讪也屡屡被拒，原来是两位非常不熟的校友XD

节目里回顾了全道嬿出道以来的经典电影和电视剧，以及她获奖前后的心境变化。 全道嬿表示现在最幸福的时刻就是在家独自休息，平日喜欢照顾植物、做家务和料理，酒量是烧酒至少3瓶！



这时刘在锡突然爆出金南佶提供的TMI：「据说你喝醉的话会跳GD的《放纵（Crooked）》？」 全道嬿害羞说确实会唱一点，但拒绝现场演唱XD



刘在锡和曹世镐起哄唱《放纵》开头两句「没有什么是永远的~最后我还是一个人~」，全道嬿突然打断：「唱错了！不是『一个人』，是『变一个人』。」 果然对这首歌十分熟悉啊！



全道嬿表示这首歌的节奏很好，尤其歌词最好：「世界上真的没有什么是永远的啊，稍微放纵地活著也可以。」 确实很符合她高冷洒脱的气质XD



유퀴즈 도연웅니 술 취하면 삐딱하게를 부르신다고ㅋㅋㅋㅋ그걸 알려준 게 김남길이래ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 너무 웃기고 귀엽다 지챠 pic.twitter.com/mqdwXW8upk — ʟᴏᴠᴇ 'ㅅ')/ෆ (@love_you_road) March 29, 2023

《放纵》是GD在2013年发行的歌曲，一晃已经过去10年了！之前GD接受采访时暗示今年内会发行新专辑，拜托这次不要走数啊！



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