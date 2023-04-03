Apink七度攻台开唱！嗨唱近20首历届金曲掀回忆杀

Apink七度攻台开唱再掀「粉红风暴」回忆杀，出道十二年的她们化身pink lady大秀辣腿一口气嗨唱历届金曲近20首串起歌迷回忆外，五人更秀中文问候语献惊喜，暌违五年再次「全员集合」的五人见到逾三千名爆满粉丝的支持感动到含泪答谢，更加码三首安可与粉丝大合唱，为这场诚意满满的台北巡回画下温馨句点！

出道十二年的韩流天团Apink允诺与PANDA们再访台北，於4月1日在新北五股工商展览馆开唱，七度访台的她们堪称是创下来台次数最多的韩流女团，五位成员中的恩地、初珑及普美前阵子更曾分别来台办见面会，这次难得全员到齐访台，可说别具意义，因此在暌违五年完整回归的华丽大秀上卯足全力，特别把出道以来近20首精华经典一次唱尽，开场就以她们团名的代表色"pink"为主题概念，五人换上充满春天气息的粉红战袍登场，以〈Dilemma〉、〈Dumhdurum（덤더럼)〉两首人气金曲劲歌热舞炒热全场气氛，招牌的辣腿秀得粉丝眼冒爱心不说，尖叫声更震响现场，让人感受到Aponk再次散发粉红风暴魅力无法挡！ 除了开场热舞掀高潮外，Apink更合体献唱许多耳熟能详的曲目，包括一下节奏就会不由自主唱跳的〈LUV〉、〈NO NO NO〉、〈 MR. CHU〉、〈My oh My〉、〈U YOU〉，搭配她们招牌舞步，宛如把全场歌迷带入「粉红」时光机般回忆满满。



而七次访台的Apink早已对台北这个城市非常熟悉，常飞来这边的他们更对台粉有一份独特情感，在演唱会上五人透过聊天来与歌迷近距离互动，此行一共三天两夜的她们除了分享了在演唱会前一天到台北后的一些出游影片及照片，其中团员中的恩地在影片中分享了她终於吃到朝思暮想的美食-牛肉面的心情，现场更说：「好好吃！」此外她还拍下自己在健身房运动的花絮；而「吃货」担当的南珠一下飞机就直奔西门町，更分享去吃芒果冰、大肠面线等美食，另外影片中夏荣则在房间中写草稿念中文问侯词，最后透过翻译软体说出自己对台粉的想念，为了与台下粉丝拉近距离，Apink在演出整晚不时跟台下粉丝聊天，展现十足亲和力！



在两个多小时的演出中表演了近20首好歌的Apink在最后安可桥段特别献唱了〈 Shining Star〉、〈 Free & Love〉、〈Thank you (고마워)〉来谢谢台粉的支持，更藉著歌曲唱出这十二年对粉丝的爱。



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