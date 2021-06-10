韩国女星最近超爱的手袋！时尚果然是个圈，经典又回来了～

时尚是个圈，有些东西终究又回来了。

还记得10年前火爆的「杀手包」吗？ 有钱姐姐的包柜里肯定有这只！因为在电影《碟中谍4》中被杀手莫娜随身携带，掩得了手枪、装的了钻石，醒目的三角标多次堂而皇 最出现的出现在大萤幕上，每次都引来漆黑影院里一片低低的惊呼——PRADA！因此这款包瞬间爆红大卖，引因而得名「杀手包」。

只是没过几年，分分钟都在推陈出新的时尚圈就厌弃了它，只是没想到2021年的夏季，「杀手包」兜兜转转「卷土重来」，下子出现在了很多明星的IG上，已经拥有它的姐妹们欢欣雀跃「幸好当初买了」，还没有拥有它的女生开始蠢蠢欲动「我一定要买一个！」 。MAMAMOO华莎、宣美、惠利、APINK孙娜恩、金世正、金请夏、OH MY GIRL Arin、TWICE SANA、林秀香、高允贞、吴涟序、Tiffany等多名女艺人都在个人IG上公开了和包包合影的照片，似乎整个韩娱圈的女明星都人手一只「杀手包」，经典款以绝对的强势之姿重返大众视线。



▲ig@_mariahwasa、@miyayeah、@marcellasne_、@hellopapa11、@ohvely22

话说这种刷版式的行销手法真的很成功，很难不让民众记住。 但这些年比起「流行」，年轻人们更偏爱「小众」，毕竟谁都不想拎个新包出去，满大街撞包，因此很多网友留言吐槽：「用的人太多，我反而不想买了」。



▲ig@twicetagram、@hyeri_0609、@tiffanyyoungofficial、@chungha_official、@goyounjung、@clean_0828、@ye._.vely618

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