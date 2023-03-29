太心动了♥ KAI和粉丝一日约会看到最后超感动：偶像与粉丝的爱是双向的无误！

EXO KAI近期Solo上了各大节目展现综艺感，但其中有个节目带给人的不是搞笑而是无限感动。

KAI来到YouTube频道「dingo story」的「今天也辛苦了」单元，和粉丝郑柳安（音译）展开一日约会。他躲在服装店仓库等待时机，在柳安试穿衣服的时候突袭登场，情况可想而知，柳安一打开帘幕便吓一大跳，还想躲回更衣室里。KAI就这么陪著柳安挑衣服，会帮她整理帽子还帮助她套衣服，最后一起挑了一套情侣服穿。



吃晚餐的路程，KAI悉心聆听柳安讲述过去的一年有多辛苦，柳安也提到自己曾在参加他1月的生日派对后，有了「我们再努力度过这一年吧」的想法，和KAI的见面成为了她生活的原动力。「对我来说也是一种力量，为了要见到粉丝，要努力度过这一年。」KAI这么回应。



边享用晚餐边闲聊，柳安趁著机会拿出生日派对那时没能拿给KAI的手写信，内容写到「你总是真心回报得到的爱，我喜欢了9年的钟仁欧巴依旧不变是个帅气的人」、「托你的福，从年初又一起分享充满了爱与幸福的记忆，接下来要以这份回忆为基础更加努力生活」，KAI听了忍不住红眼眶，觉得比起自己给柳安的，自己得到了更多美好回忆。



就像柳安说的，从KAI对粉丝温暖的眼神中，可以感受彼此的爱是「双向」的，KAI与柳安的互动让其他粉丝在羡煞之余更是感动，有人留言「不是单纯粉丝和歌手的关系，而像是一起走过11年的同事ㅠㅠ这不就是追星的真正功能吗？成为彼此存在的力量ㅠㅠ」。

▼完整影片



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻