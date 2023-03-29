和韩国场的演唱会有区别：BLACKPINK Jennie外国场的舞台造型太性感～大露「微笑臀线」！

BLACKPINK成员Jennie在菲律宾演唱会上的热辣装扮十分吸睛。

3月25日-26日，BLACKPINK在菲律宾马尼拉举行了「BLACKPINK WORLD TOUR：BORN PINK」演唱会，4名成员为粉丝们呈献了劲歌热舞，也许因为在国外演出，Jennie的舞台装也变得更加热辣性感起来。



只见Jennie上身穿了一件露腰T恤，下半身搭配了一条系绳「围裙」，正面看只是一条正常的超短裙，但等Jennie背过身去才看到另一番风景，「围裙」非常短，只遮住了半个臀部，Jennie的黑色安全裤和「微笑臀线」一览无余，她伴随著音乐起舞，整个人都散发著魅气息惑。



有网友将这一幕拍下并发到了TikTok上，立即引来大批网友和粉丝的围观、留言，众人纷纷表示：「长著一张娃娃脸，身材却如此火辣」、「真的很像精灵在跳舞」、「让很多女生非常羡慕的微笑臀线」、「不知道会不会引爆一轮新时尚」。 不过也有部份粉丝持反对意见，称：「这也太暴露了吧」、「即使再怎么好看，也要让歌手穿可以遮住身体重要部位的衣服吧」、「希望造型师能够看到」等。

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