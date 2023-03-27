韩系实力乐团N.Flying4月15日即将来台开唱！成员直呼「少了车勋也要把他的份吃起来~」

所有N.Fia最幸福！韩系实力乐团N.Flying自去年11月底来台举办演唱会后，粉丝念念不忘团员扎实的现场演唱功力，以及体贴的亲民个性，随著N.Flying於世界各地巡演的规划行程，也正式宣布加入台北这一站，并订於4/15（六）晚上7点於「台北新光三越A11：信义剧场Legacy MAX」举办「2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI」，距离上次来台不到半年，N.Flying没让粉丝等到牵肠挂肚，直接就能马上在台北与他们相聚！

由李承协、车勋、金宰铉、柳会胜、徐东成五个大男孩组成的N.Flying，音乐实力一直都是粉丝心目中的最佳乐团代表，不管快歌或慢歌，对他们来说根本不是问题，就曾有乐评以「N.Flying不是在唱歌，而是在PLAYING，当我们正在玩乐时，状态都是最放松、心境最纯真的，而他们正是如此，在这个国度里恣意的享受音乐…。」来形容他们！队长李承协说：「这次演唱会，绝对是N.Flying所有演出中最精彩的一次！我们将带来更多丰富的全新内容，不过重点是，能再次见到所有的N.Fia，感觉我们一直都很亲近！还记得上次来台北，当时天气挺湿凉的，不知到时4月台北会变暖吗？很期待能看到阳光！就跟看到N.Fia一样！」。



歌单上，N.Flying预计会带来「Rooftop」、「I Like You」等多首人气歌曲外，他们装神秘表示，还有现在绝不能透露的精彩歌曲要在当天献唱，保证让每位粉丝不虚此行！而吉他手团员车勋，日前已於3月20日入伍，四位团员带著满满祝福护航车勋外，也承诺所有粉丝，会把车勋的音乐梦想与宠粉的心一起带到台北，不过台上N.Flying舞台POWER满分，但其实台下的他们也超爱搞笑，「我们除了会把车勋的音乐之心带给粉丝外，当然，我们也会把车勋的那一份美食给吃光的…台湾小吃真是令人赞不绝口啊！」N.Flying逗趣说。



这次「2023 N.Flying LIVE TOUR 'DWUW : Do What You Want' IN TAIPEI」订於4月15日晚上7点於「台北新光三越A11：信义剧场Legacy MAX」举办，福利上，N.Flying特别加强在合照上的名额，当天预计将有每20位一组，随机抽选共500位的幸运粉丝与他们合影！其他还包括签名海报100张、每位团员10张，共计 40张的拍立得、全场皆有未公开的自拍照小卡组、纪念海报，以及N.Flying亲自欢送1500位粉丝赋归的福利！

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