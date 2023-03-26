审美疲劳？韩国旅行综艺太爱去国外拍了吧，韩网友：同类型太多了，不想再看到

越来越多的韩国综艺节目才用了国外取景拍摄的方式，这引发了本土观众的各种意见。

上个月李瑞镇、郑有美、朴叙俊、崔宇植和防弹少年团V参与的《瑞镇家》正式开播，他们把餐厅开到了墨西哥。 而3-5月也有不少综艺上档，比如tvN《帐篷外的欧洲》和《非常隐私的东南亚》、《生意天才白社长》、《兄弟泡面》、jtbc《走向世界的韩国人的餐盘》和《团结才能火Return》、TVING《两脚Ticketing》等，还有节目名暂定为《你去吧，悉尼》的综艺。



不知道从何时起，召集三五名明星艺人前往国外旅行的「旅行综艺」变得多了起来，从目前定档的上述综艺节目来看，有一半都是此种类型，且全都是在国外取景拍摄，这就引起了韩国观众的讨论。 少部份观众表示这是「代理满足」，让无法出国旅行的观众也能看到国外的风光。但大部份观众则认为：「有必要拍那么多国外旅行综艺吗」、「很无趣，也没什么好感动的」、「一边挣钱一边旅行的艺人们」、「同类型的节目太多了，不想再看到」、「韩国国内不够你们玩的吗？ 」



老实说近几年播出的旅行综艺大同小异，套路几乎一样，只是邀请的嘉宾和前往的国家有差别，不同的明星组合在一起碰撞出了不同的火花，这也是观众们看节目的乐趣之一，但过多雷同的节目确实已经让观众们审美疲劳，不知道各大电视台是否听到了观众们的心声。

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