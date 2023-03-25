WINNER宋旻浩入伍！手写亲笔信问候粉丝们：「会深思熟虑并变得更成熟再回来的」

3月24日WINNER宋旻浩在入伍前，於官方粉丝团透过手写信向大家问候，他表示可能暂时没办法常跟大家见面了，所以在这里留下一些问候话语，也提到粉丝们的存在对他来说总是别具意义，祝福大家以及他的队友们继续幸福健康生活每一天，并等待他的回归。

宋旻浩语重心长的表示，虽然即将有一段时间无法与大家见面，在这段时间里，他会好好的思考，自己对於各位粉丝们的生活中如何带来更多正面的影响力，以及能否给大家更深的爱，然后变得更成熟而再度回归。宋旻浩预计当日进入训练所接受基础军事训练后，将以社会服务要员来服役。



以团体WINNER出道的宋旻浩，不管在组合或是个人的表现上都相当亮眼，在综艺节目总表现出非常自然不做作的一面，也令观众们相当喜爱。他也是WINNER中继金秦禹以及李升勋之后，第三位入伍的成员。宋旻浩所属YG娱乐也表示为了避免混乱中造成意外事故发生，入伍日没有其他活动，希望大家持续鼓励并等待著宋旻浩健健康康的回归。



关於宋旻浩为何是以社会服务要员入伍，其实也有迹可循。宋旻浩曾在多次访谈中陆陆续续提到自己罹患恐慌症的状况，他在节目中曾说到自己在2017年底就因呼吸不顺畅等状况，而被诊断出有恐慌障碍以及两极性障碍，也都有持续服用精神科药物。不过即使罹患心病，宋旻浩总是展现出积极克服，甚至勇敢面对兵役不逃避，这一点获得韩国当地民众的高度肯定与支持。



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