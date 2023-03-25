《黑暗荣耀》宋慧乔片酬每集2亿，和全智贤成最高身价女演员！

随著《黑暗荣耀》的热播，女主角宋慧乔的片酬也受到了极大的关注。

前不久《文化日报》的记者兼YouTuber安真勇（音译）专门用一期影片讲了韩国明星们的片酬，其中就提到了宋慧乔。据他透露宋慧乔在拍摄《黑暗荣耀》时，片酬追上全智贤，两人的片酬约为每集2亿（韩币，下同），是韩国影视剧圈片酬最高的两位女演员。16集的《黑暗荣耀》宋慧乔拿到的片酬为32亿。同时因为《黑暗荣耀》的火爆，宋慧乔的身价又有所提高，预计新作品中她的片酬会更高。



在韩国，男演员的身价要比女演员高出不少。同样是电视剧，宋慧乔的前夫宋仲基出演《财阀家的小儿子》时片酬为每集3亿，一集就比宋慧乔整整多出1亿。与宋仲基同等身价的还有李钟硕、池昌旭、金秀贤和李敏镐，基本上一部16集的电视剧拍完就有48亿的片酬入帐。而金秀贤和李敏镐因海外知名度较高，除了本身的片酬之外，还会有额外的奖金。



比起地上波、中篇作品，OTT平台的片酬更高，而OTT原创系列身价最高的当属李政宰，曾有韩媒爆料过李政宰在《鱿鱼游戏1》大火之后，身价有所上升，拍摄第2季时时每集片酬高达10亿。金秀贤的OTT片酬则为每集5亿。



除此之外，《黑暗荣耀》的编剧金恩淑每集稿费超过1亿。



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