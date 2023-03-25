颜值高就是一切！新手爸爸玄彬造型多变〜没胡子温柔帅气VS有胡子粗旷超MAN！

刚成为新手爸爸的玄彬依旧工作不停歇，虽然日前他与孙艺真离婚或是其他负面假消息满天飞，所属公司也积极采取法律途径应对中，不过从经纪公司官方SNS上依旧可看到这位一年365天都在忙碌中的演员，有白净高富帅造型，也有粗旷的胡子造型，都靠玄彬的高颜值完美消化。

玄彬所属公司VAST娱乐日前发表了一则贴文名为「玄彬1年365天忙碌的理由是？」也公开了玄彬近期在拍摄时尚画报的幕后侧拍照片。正在拍摄画报中的玄彬，留著胡子造型，头发也留长了，展现与之前不一样的粗旷魅力。不过这次的蓄胡造型又跟之前电影《火线交涉》中的落腮胡不太相同，仅保留了嘴唇附近的部分胡子。



所属公司表示，玄彬是一位兼具清纯、性感与可爱的魅力於一身，1年365天都相当忙碌的演员，有时看起来散发性感魅力，也充满年轻感，相当可爱。从公开的照片中看起来，虽然留著胡子让玄彬看起来更成熟了点，不过有些幕后的小表情还是展现出他的可爱。



所属公司的IG上同时也公开了另一组玄彬的照片，白白净净的帅气脸庞加上梳起了油头，是大家熟悉的高富帅造型，大家比较喜欢这样的玄彬还是正在用胡子改变造型的玄彬呢？

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