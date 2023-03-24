BTS Jimin新歌〈Like Crazy〉MV听著听著就醉了，公开2H内破200万！花絮中透露自己有个神秘小本本

热腾腾今天才公开的 Jimin 新歌 ＭＶ，大家喜欢这个崭新风格吗～！？

人气男团 BTS 防弹少年团成员 Jimin（朴智旻）的 solo 全新主打歌〈Like Crazy〉（像疯了一样）MV终於在今日午时公开，短短一个多小时就突破了200万的观看人次，引发网友热议。

▼〈Like Crazy〉MV：（可开启中字欣赏）



这次对於Jimin 来说也是一个全新的挑战，MV中整体迷幻的氛围，Jimin 眼神时而空洞时而诱惑，音色略带哀切忧伤，彷佛在梦中徘徊，五光十色的灯光又像是在逃避现实一般，让听众也忍不住跟著沉醉。





Jimin 有提过会透过这次的专辑《FACE》（面孔）来表达出自我，将过去的感受都化成情绪收录在这次的歌曲之中，如果大家能够理解他的想法，那么他也算是成功了。





此外，Jimin 先行曲《Set Me Free Pt.2》的 MV 拍摄花絮中提到一个专属於自己的记事本，表示维持体重在5开头是一件很不容易的事，每晚都会把想吃的东西写在小本本里：「昨天想吃刀削面、大肠、拉面（泡面），还想吃些辣的东西，而且也很久没吃到辣炒年糕了，刀削面如果配著辛奇（韩国泡菜）肯定很美味。」听著听著肚子好饿喔！！！

大家觉得这次的新歌如何？有打中你的心吗～？！

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