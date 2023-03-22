《离婚律师申晟瀚》新进社员是铁粉还是卧底〜曹承佑、丁文晟展现友情陪伴让金成均决心离婚〜（EP.5 - 6）

[有雷]《离婚律师申晟瀚》本周收视率创下自身新高，除了一个个难解的离婚案件，曹承佑的过往也一一揭开。身为名人的韩会轸正式开始了律师事务所的工作，成为曹承佑的得力助手。事务长金成均虽还没离婚，老婆已怀孕的消息让他陷入忧郁，最终他仍鼓起勇气道再见。

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《离婚律师申晟瀚》来了一位铁粉崔俊，原来他就是上传深夜钢琴师影片的人，以将影片下架为条件，申晟瀚（曹承佑饰）只好同意让他在此任职，部过他的老东家金花律师事务所，却希望他担任卧底，套出申晟瀚的近况。崔俊个性大而化之，也立即就融入了申晟瀚与两位友人的怪异三人组。申晟瀚虽得知崔俊被派来调查他，仍大方告诉崔俊「把我的消息告诉他吧」〜



申晟瀚利用曾是知名电台主持人李瑞珍（韩惠轸饰）的长才，善於倾听听众们的故事，於是希望她担任公司的谘询室长，她也的确一一倾听需要帮忙离婚的每一位委托人，也主动与申晟瀚讨论是否应该接受委托。一位女子慕名而来，没想到她是外遇对象，她希望申晟瀚协助男友顺利离婚，原因是男友罹患肝癌，外遇对象想要代替元配捐肝给他。



在海外留学的儿子也回国了，找上了申晟瀚也要求捐肝给父亲，最后在揭露了许多录音的状况下，元配终於答应离婚，看著元配与小三在法庭外争吵不休，让申晟瀚相当心寒。申晟瀚想起妹妹在婚礼上，被婆婆说了一句「个性太善良是会出大事的」，令申晟瀚耿耿於怀。婆婆从海外返韩，找上了申晟瀚只为询问申晟瀚妹妹的墓地在何处，对於现任媳妇似乎也非常不满意。



张炯瑾（金成均饰）得知老婆已爱上别人并怀孕，总显得郁郁寡欢，突然接到了老婆腹痛求助的电话，饮酒的他赶紧请拉面店老板帮忙开车接送老婆到医院，幸好她与腹中胎儿都很平安，看见匆匆赶来的新男友，让炯瑾哭了起来。好朋友赵净湜（丁文晟饰）与申晟瀚情义相挺陪他喝，而三人的无厘头总能让炯瑾破涕为笑。最后他想通了，为太太买了一台顶级婴儿车，加上已签名的离婚文件，作为送给她最后的礼物。



新媳妇秦瑛调终於正式向申晟瀚宣战了，走进事务所的一位男性竟拿出秦瑛调的名片说「是她叫我来找你的」，此举让申晟瀚意识到对立战争即将展开，金花律师事务所的主管朴柔锡，派崔俊成为卧底，也开始发现了秦瑛调心中对申晟瀚的怨恨很深，朴柔锡与亲家母是否会成为申晟瀚的助力？



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