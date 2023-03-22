《離婚律師申晟瀚》新進社員是鐵粉還是臥底〜曹承佑、丁文晟展現友情陪伴讓金成均決心離婚〜（EP.5 - 6）

[有雷]《離婚律師申晟瀚》本週收視率創下自身新高，除了一個個難解的離婚案件，曹承佑的過往也一一揭開。身為名人的韓會軫正式開始了律師事務所的工作，成為曹承佑的得力助手。事務長金成均雖還沒離婚，老婆已懷孕的消息讓他陷入憂鬱，最終他仍鼓起勇氣道再見。

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《離婚律師申晟瀚》來了一位鐵粉崔俊，原來他就是上傳深夜鋼琴師影片的人，以將影片下架為條件，申晟瀚（曹承佑飾）只好同意讓他在此任職，部過他的老東家金花律師事務所，卻希望他擔任臥底，套出申晟瀚的近況。崔俊個性大而化之，也立即就融入了申晟瀚與兩位友人的怪異三人組。申晟瀚雖得知崔俊被派來調查他，仍大方告訴崔俊「把我的消息告訴他吧」〜



申晟瀚利用曾是知名電台主持人李瑞珍（韓惠軫飾）的長才，善於傾聽聽眾們的故事，於是希望她擔任公司的諮詢室長，她也的確一一傾聽需要幫忙離婚的每一位委託人，也主動與申晟瀚討論是否應該接受委託。一位女子慕名而來，沒想到她是外遇對象，她希望申晟瀚協助男友順利離婚，原因是男友罹患肝癌，外遇對象想要代替元配捐肝給他。



在海外留學的兒子也回國了，找上了申晟瀚也要求捐肝給父親，最後在揭露了許多錄音的狀況下，元配終於答應離婚，看著元配與小三在法庭外爭吵不休，讓申晟瀚相當心寒。申晟瀚想起妹妹在婚禮上，被婆婆說了一句「個性太善良是會出大事的」，令申晟瀚耿耿於懷。婆婆從海外返韓，找上了申晟瀚只為詢問申晟瀚妹妹的墓地在何處，對於現任媳婦似乎也非常不滿意。



張炯瑾（金成均飾）得知老婆已愛上別人並懷孕，總顯得鬱鬱寡歡，突然接到了老婆腹痛求助的電話，飲酒的他趕緊請拉麵店老闆幫忙開車接送老婆到醫院，幸好她與腹中胎兒都很平安，看見匆匆趕來的新男友，讓炯瑾哭了起來。好朋友趙淨湜（丁文晟飾）與申晟瀚情義相挺陪他喝，而三人的無厘頭總能讓炯瑾破涕為笑。最後他想通了，為太太買了一台頂級嬰兒車，加上已簽名的離婚文件，作為送給她最後的禮物。



新媳婦秦瑛調終於正式向申晟瀚宣戰了，走進事務所的一位男性竟拿出秦瑛調的名片說「是她叫我來找你的」，此舉讓申晟瀚意識到對立戰爭即將展開，金花律師事務所的主管朴柔錫，派崔俊成為臥底，也開始發現了秦瑛調心中對申晟瀚的怨恨很深，朴柔錫與親家母是否會成為申晟瀚的助力？



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